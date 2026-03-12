政院調升低收補助⋯200萬貧窮邊緣戶相對剝奪感增 專家：恐成國安隱憂

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
行政院會今天拍板「6大生活津貼（補助）調整規劃」，提高身障者、中低收老人、弱勢兒少，以及低收入戶的家庭、兒童、就學等生活補助給付達23.5％，並加強照顧弱勢兒少。示意圖，非新聞當事照。記者季相儒／攝影
行政院會今天拍板「6大生活津貼（補助）調整規劃」，提高身障者、中低收老人、弱勢兒少，以及低收入戶的家庭、兒童、就學等生活補助給付達23.5％，並加強照顧弱勢兒少。示意圖，非新聞當事照。記者季相儒／攝影

行政院拍板「六大社福津貼調增方案」，考量消費者物價指數（CPI）等因素，提高低收入戶生活、就學補助等，調幅23.5%。芒草心慈善協會政策倡議專員王今暐分析，我國約200至220萬貧窮人口無法取得低收、中低收入戶資格，對這群民眾而言「社福津貼加碼看得到、吃不到」，還恐產生相對剝奪感，建議政府將社會救助制度視為「國安投資」，大幅改革社會救助法，並制定扶貧目標。

王今暐表示，政府依物價指數調整低收入戶或中低收入戶相關補助，對已有低收資格家庭而言，其感受程度比起現行補助級距之間金額落差小很多，感受可能不夠明顯，以台北市低收入戶分級補助級距為例，補助金額最高與最低的類別，每人每月補助費用差距高達5千元，因此，如何讓民眾取得應有的補助資格與補助級距是更重要的事。

「我國收入低於貧窮線的280萬國民中，卻有200萬至220萬人無法獲得低收入戶和中低收入戶資格。」王今暐指出，對無法取得福利資格的貧窮民眾而言，行政院加碼補助恐產生相對剝奪感，背後原因是現行「社會救助法」為權威時期遺緒，留下虛擬所得、家庭互助等規定，導致200餘萬民眾遭排除，也讓實際貧困者只拿得到中低收入戶身份，無法取得低收入戶才有的生活補助費。

王今暐表示，「社會救助法」體制本身徹底改革，包含補助政策等與低收、中低收入戶資格連動的政策才能發揮效益，「否則就像底部破洞的水桶，疊加再多福利政策，都只會從底部漏掉」，呼籲我國從國安戰略角度，將社會救助視為「國安投資」，國際經驗顯示，貧困群體若未獲得補助，恐因孤立感受成為認知作戰對象。

「台灣社會救助覆蓋率僅2%，且半數為沒有生活補助費的中低收入戶。」王今暐指出，對比德國福利覆蓋率為7%、法國為6%，英國更高達10%，在戰雲密佈的局勢下，我國低覆蓋率為極大國安隱憂，呼籲將社福政策作為國安戰略，且「財劃法」挹注地方財源後，行政院沒必要獨自承擔調升社福津貼財務，應優先落實「社會救助法」改革。

衛福部社工司表示，行政院已將「社會救助法」列為優先推動議案，本次修法以擴大照顧弱勢、促進脫貧自立及強化社會投資為核心，研議因應就業不利處境者，放寬工作能力及工作收入認定，並強化脫貧機制；未來將持續凝聚各界共識，在兼顧簡政便民、公平客觀及財政可負擔下，務實推動修法程序。

