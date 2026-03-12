快訊

蕎麥種植面積11年成長54倍 成烘焙食品寵兒

中央社／ 台北12日電

農業部近幾年推廣種雜糧，其中蕎麥種植面積11年成長約54倍，因蕎麥具有豐富的膳食纖維與蛋白質，加上愈來愈多人追求養生，已漸成為烘焙食品的寵兒。

「2026台北烘焙暨設備展」今天在南港展覽館開幕，展出至3月15日，農業部農糧署現場設置「米糧烘焙精品館」，結合28家業者，展出超過百款以國產米穀粉與在地雜糧製作的創意烘焙，從米麵、米蛋糕到多元穀物點心。

展場有一攤展示的各種蕎麥產品引人注目，從蕎麥茶、蕎麥麵、蕎麥粉及蕎麥製作的各種餅乾、麵包、點心，這是台灣唯一大規模契作蕎麥的業者生產。

台灣黃金蕎麥公司總經理林家寶告訴中央社記者，蕎麥是耐旱的作物，且病蟲害少，容易種植，全程不使用農藥，且比起小麥，膳食纖維和蛋白質更高，是血糖生成指數較低的食物，目前公司契作的蕎麥以花蓮最多，其次是台南，公司以「養生無負擔的飲食哲學」為概念，開發以蕎麥為主角的烘焙、餐飲、甜點等美食，也在台南玉井設置「黃金蕎麥探索館」，希望更多民眾認識優質國產蕎麥。

農業部統計，民國103年時，台灣蕎麥種植面積只有20.88公頃，113年增加到1147.54公頃，成長約54倍；產量從3萬6849公斤，成長至113年的151萬1942公斤，成長40倍。

來自雲林的「東和泡芙」是以西螺的米為原料，搭配在地的莿桐蒜頭、古坑香草、古坑咖啡、虎尾蔗糖，製成的米泡芙，曾在2025日本國際觀光商品設計競賽奪得金牌，今天現場也展出新開發、長60公分的電泡芙，極具視覺效果。

來自宜蘭的「米樂客」用宜蘭的米結合在地的三蔥和鴨賞，製作出鹹蛋糕、蛋捲，符合許多人享受糕點時，希望減糖減熱量的期待。

農糧署副署長黃昭興除了主持「米糧烘焙精品館」開館儀式，也在專業廚師指導下，示範用國產的米穀粉製作海鮮煎餅。

黃昭興說，國產米穀雜糧具備新鮮、安全與來可追溯等優勢，符合地產地消與健康飲食優勢，且不含麩質，對麩質不耐者是更好的選擇，隨著食品加工技術創新，國產米穀雜糧已從傳統直接煮食延伸各式烘焙加工食品，並結合蕎麥、紅藜、燕麥等多元穀物，使產品兼具米香風味與穀物營養。

農業部 農糧署

