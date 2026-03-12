快訊

5成6兒少曾遇不舒服碰觸 家扶調查：近7成求助他人卻不被相信

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
家扶基金會今公布的「日常肢體碰觸與感受調查」指出，在9到未滿18歲區間的兒少，五成六曾有遭遇不舒服的肢體碰觸經驗，顯示教導孩子認識及保護身體界線，已是刻不容緩的兒少保護課題。記者葉冠妤／攝影
家扶基金會今公布最新的「日常肢體碰觸與感受調查」，9歲到未滿18歲的兒少，有5成6曾有遭遇不舒服的肢體碰觸經驗，且不限陌生人情境，同學、親戚也占不低比例。然而，當有不舒服碰觸經驗的兒少，選擇告訴他人時，近7成不被相信，逾5成被認為反應過度，甚至有47.2%遭指責。

家扶基金會「日常肢體碰觸與感受調查」於去年12月1日至31日進行，請9歲至未滿18歲兒少進行網路填答，回收1314份有效問卷，在95%信心水準下，誤差值為正負2.7個百分點。

家扶基金會社工處主任蔡雯瑾表示，調查發現曾遭遇不舒服碰觸經驗的兒少中，來自「陌生人」碰觸的比例最高占52.7%，50.8%來自同學，另有33.7%如叔伯阿姨等其他親戚，顯示冒犯兒少身體界線的對象，不限於陌生人情境，在認識的人中同樣存在風險須警覺與防範。

進一步分析原因，造成兒少感到不舒服的首要因素為「沒有先詢問同意就碰觸」76.4%，其次則是對方用「開玩笑」的方式做兒少不想要的碰觸，占59.2%。

調查也指出，曾遭遇不舒服碰觸的兒少，被碰觸比例最高的前三名部位皆為屬於「身體紅綠燈」中的「紅燈區」私密部位：屁股63.0%；生殖器58.4%、胸部55.2%。

家扶調查發現，曾遭遇不舒服碰觸的兒少中，有58.4%會選擇告訴父母，其次為同學37.4%、老師33.2%；但仍有兒少選擇獨自承受，有22.0%兒少沒有將遭遇告訴別人。而部分兒少不願求助的首要原因是「覺得沒什麼」，占43.2%，其次是「不想讓事情鬧大」42.0%。

令人憂心的是數據顯示，在曾告訴別人的兒少中，68.1%曾未「被相信」，55.4%曾被說「反應過度，不要在意」，甚至有47.2%曾遭到「指責」，僅有36.4%的兒少表示在求助後「總是」有被保護感。負面回應的經驗不僅未能提供兒少支持，反而可能在無形中拉開與兒少之間的距離，動搖其再次求助的意願。

家扶基金會社工師謝亞芯分享，許多孩子長期處於指責式教育的壓力下，即便孩子感到不舒服，也因害怕被指責而選擇沈默，當他們習慣了壓抑自身感受時，面對外界的碰觸，往往會因為缺乏自主意識而反應遲鈍。

「傾聽、接納並回應孩子的反應，是保護他們的第一步！」家扶基金會執行長周大堯說，當孩子說出不舒服的感受時，大人宜先放下「是不是誤會」或「這沒什麼」的評斷。

家扶基金會導入「用愛包圍Wraparound」服務模式，2024年全台家庭夥伴提供超過8000小時的到宅服務，協助186戶家庭在親職教育與兒少行為輔導，透過社工專業處遇與家庭夥的合作模式，不僅幫助孩子學會辨識身體界線，也逐步提升照顧者理解與回應孩子需求的能力，營造更安全及穩定的家庭氛圍，盼社會大眾支持家扶「用愛包圍」計畫。

