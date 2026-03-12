聽新聞
中東戰火提高燃料成本…國泰航空調漲燃油附加費 長程來回增約4732元
中東戰爭引發空燃油價格飆升，不少國際航空業紛紛調漲票價，以反映日益沈重的成本壓力。國泰航空今宣布，3月18日起調整客運燃油附加費，長途航班調漲至港幣1164元（約新台幣4731.63元）。
國泰航空今表示，受中東局勢最新發展影響，航空燃油價格自3月以來已上漲接近一倍，因此今（12日）宣布，將於2026年3月18日起調整客運燃油附加費。
國泰航空指出，3月18日起，短途航班燃油附加費將從港幣142元，調漲至港幣290元（約新台幣1178.84元）；中程航班從港幣264元漲至541元（約新台幣2199.15元）；長途航班從港幣569元調漲至港幣1164元（約新台幣4731.63元）。
國泰航空表示，將會定期檢視燃油附加費水平，並密切留意航空燃油價格走勢。
