新制勞退收益率15.6% 為何我分紅少？勞保局：按個人「貢獻度」計算

挺不下去？Podcast大咖選前表態支持川普 今轟美伊戰爭「讓美國人感覺背叛」

曹興誠喊辭執委…文總下周開會更改英文名稱 刪Chinese納Taiwan

中東戰火提高燃料成本…國泰航空調漲燃油附加費 長程來回增約4732元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
中東戰爭引發空燃油價格飆升，國泰航空今宣布，3月18日起調整客運燃油附加費，長途航班調漲至港幣1164元（約新台幣4731.63元）。記者黃仲明／攝影
中東戰爭引發空燃油價格飆升，國泰航空今宣布，3月18日起調整客運燃油附加費，長途航班調漲至港幣1164元（約新台幣4731.63元）。記者黃仲明／攝影

中東戰爭引發空燃油價格飆升，不少國際航空業紛紛調漲票價，以反映日益沈重的成本壓力。國泰航空今宣布，3月18日起調整客運燃油附加費，長途航班調漲至港幣1164元（約新台幣4731.63元）。

國泰航空今表示，受中東局勢最新發展影響，航空燃油價格自3月以來已上漲接近一倍，因此今（12日）宣布，將於2026年3月18日起調整客運燃油附加費。

國泰航空指出，3月18日起，短途航班燃油附加費將從港幣142元，調漲至港幣290元（約新台幣1178.84元）；中程航班從港幣264元漲至541元（約新台幣2199.15元）；長途航班從港幣569元調漲至港幣1164元（約新台幣4731.63元）。

國泰航空表示，將會定期檢視燃油附加費水平，並密切留意航空燃油價格走勢。

航空業 航班 國泰航空 中東

相關新聞

冷氣團發威！13縣市發布低溫特報 「低溫僅10度」一路冷到明早

中央氣象署今下午4時35分，針對13縣市發布低溫特報，低溫約10度上下，並將一路冷到明天上午，氣象署提醒，民眾需多注意保暖及日夜溫差。

中東戰爭催升油價 附加燃油費恐調漲？我國籍航空：持續觀察

中東戰爭引發空燃油價格飆升，不少國際航空業紛紛調漲票價，以反映日益沉重的成本壓力。國泰航空今宣布，3月18日起調整客運燃油附加費，長途航班調漲至港幣1164元（約新台幣4731.63元）；我國國籍航空則表示，將持續關注油價走勢，並視油價變化適時調整。

中東戰火提高燃料成本…國泰航空調漲燃油附加費 長程來回增約4732元

中東戰爭引發空燃油價格飆升，不少國際航空業紛紛調漲票價，以反映日益沈重的成本壓力。國泰航空今宣布，3月18日起調整客運燃油附加費，長途航班調漲至港幣1164元（約新台幣4731.63元）。

1100克早產女嬰心臟異常 極細血管「3.5公分手術」搶命成功

花蓮一名僅1100公克的早產女嬰「小排骨」，出生後不久因呼吸困難與心臟負荷過重住進加護病房，經診斷罹患「開放性動脈導管」，若未及時處理恐引發心臟衰竭等致命併發症。醫療團隊在僅約3.5公分的手術視野與極細血管中執行肺動脈導管結紮手術，最終順利完成，女嬰也康復出院。

喉嚨好像刀割！沒去日本竟染「食人菌」 一家8人感染、8歲兒哭喊痛

俗稱「食人菌」A族鏈球菌最近在日本流行，彰化縣吳姓婦人家族八口沒去日本竟集體感染，8歲兒子先昏睡1天，醒來後哭著說喉嚨「被刀割到」好痛，其餘7名家人也出現相同症狀，求醫後服用抗生素，不適感逐漸減輕。

政院調升低收補助⋯200萬貧窮邊緣戶相對剝奪感增 專家：恐成國安隱憂

行政院拍板「六大社福津貼調增方案」，考量消費者物價指數（CPI）等因素，提高低收入戶生活、就學補助等，調幅23.5%。芒草心慈善協會政策倡議專員王今暐分析，我國約200至220萬貧窮人口無法取得低收、中低收入戶資格，對這群民眾而言「社福津貼加碼看得到、吃不到」，還恐產生相對剝奪感...

