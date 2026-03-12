中低收入老人生活津貼調升23.5% 民團：多關注「窮到只剩房」的邊緣戶

行政院會今拍板通過「六大社福津貼調增方案」，均調升23.5%，預計今年7月1日實施，受益人數約89萬人。老人福利推動聯盟秘書長張淑卿說，因應通膨及物價上漲，政府採取多項津貼上調與補助措施，有助於減輕低所得家庭及弱勢群體的經濟問題，保障基本生活。

「物價連年高漲，尤其民生物資漲幅明顯，低所得家庭負擔尤重。」張淑卿指出，政府規畫調升六大社福津貼，包括低收入戶家庭生活補助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、身障者生活補助、中低收入老人生活津貼及弱勢兒少生活扶助，的確有實質幫助。

張淑卿說，中低收入戶老人生活津貼屬於社會福利的一環，主要是補助沒有加入社會保險、經濟難以支援基礎生活的長輩。近年面臨持續性的物價上漲壓力，嚴重衝擊民眾荷包，尤其是伙食費、房屋租金、醫療掛號費等成本顯著增加。衛福部規畫調增六大社福津貼，各界予以肯定與期待，反映物價也加強照顧弱勢。

張淑卿提醒，目前仍有一些長輩屬於名下有房產、有土地的邊緣戶，因為家族土地共同持有，所以不符合中低收入資格，無法享有完整低收補助，生活甚至比低收戶更艱苦。估計全台約有數百萬邊緣戶，無法獲得政府即時的幫助，盼各縣市政府主動關懷這群弱勢群體，不讓他們被排除在社會救助門外。

衛福部社工司副司長楊雅嵐表示，政府自101年起建立社福津貼調整機制，並於為113年1月隨消費者物價指數成長率調增低收入戶生活補助、國民年金、老年農民福利津貼等各項給付。今年6項津貼調升將配合老農津貼及國民年金修法同步實施，預計最快今年7月上路，經費將由中央全數負擔。