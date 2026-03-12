快訊

AI時代沉浸式眼鏡考驗視力 眼科醫曝民眾矯正近視追求不影響眼球結構

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
眼科醫師蕭家杰（中）近視高達1300度，他同樣有近視的妻子曾接受雷射手術，自己卻因角膜厚度不足無法動刀，近期他經過評估，植入膠原蛋白眼內鏡。記者林琮恩／攝影
眼科醫師蕭家杰（中）近視高達1300度，他同樣有近視的妻子曾接受雷射手術，自己卻因角膜厚度不足無法動刀，近期他經過評估，植入膠原蛋白眼內鏡。記者林琮恩／攝影

人工智慧（AI）時代來臨，大家使用電子產品時間大幅增加，近視率上升，各式沉浸式眼鏡，如AI眼鏡、擴增實境（AR）穿戴裝置也考驗視力。眼科醫師分析，民眾對視力的期待已超越「清晰度」，傾向保持眼球、角膜結構完整，為未來的視覺科技保有彈性，目前出現植入式隱形眼鏡，具可逆性，未來可以取出恢復原狀。

眼科醫師林丕容指出，民眾與AI對話已成日常，沈浸式眼鏡成為最新潮流，也逐漸普及，去年Meta研發的智慧眼鏡，在美國大賣超過一千萬支，海外市場也供不應求。但使用AI需要清晰視力，讓民眾不僅要求看得清楚，也要保留眼部結構，為未來新型智慧隱形眼鏡等科技產品使用保留空間。

民眾透過雷射手術改善視力，雖可以不用再戴眼鏡或隱形眼鏡，卻會改變角膜型態，近期「膠原蛋白眼內鏡」取得衛福部食藥署藥材許可。眼科醫師周宗賢指出，其原理是利用柔軟且具生物相容性的的蛋白質晶體結構，植入病人眼球矯正視力，具可逆性，未來可以取出恢復原狀，且病人術後可配戴放大片、智慧隱形眼鏡等不受影響。

「膠原蛋白眼內鏡」即俗稱的植入性隱形眼鏡，手術方式是在眼睛角膜邊緣切開微小截口，將晶體放入於虹膜內側固定，食藥署許可證規範這項醫材適用於21至60歲民眾，但民眾術前需由醫師依評估是否適合，而根據眼科診所公布治療費用，每次手術收費約17萬8千元。

眼科醫師蕭家杰近視高達1300度，但因角膜厚度不足無法接受雷射手術，近期他經過評估，植入前述膠原蛋白眼內鏡。他表示，術後隔天就出席學術研討會，眼內鏡原理就像「把放大鏡放到眼睛內」，讓遠處文字放大約15%，過去因看不清楚而不自覺「推眼鏡」的習慣動作，如今隨之消失。

眼科醫師林丕容指出，民眾與AI對話已成日常，使用沈浸式眼鏡也成為最新潮流，AI眼鏡、擴增實境（AR）穿戴裝置也逐漸普及，民眾對視力矯正要求提高，盼保留眼部結構，為未來新型智慧隱形眼鏡等科技產品使用保留空間。記者林琮恩／攝影
眼科醫師林丕容指出，民眾與AI對話已成日常，使用沈浸式眼鏡也成為最新潮流，AI眼鏡、擴增實境（AR）穿戴裝置也逐漸普及，民眾對視力矯正要求提高，盼保留眼部結構，為未來新型智慧隱形眼鏡等科技產品使用保留空間。記者林琮恩／攝影

