死亡率高於流感5倍！6個月以前幼兒染RSV風險達9成 醫籲孕婦打疫苗防護

根據統計顯示，台灣每年約千名嬰幼兒因感染RSV（呼吸道細胞融合病毒）住院，0至6個月嬰幼兒更是感染風險最高的族群，約9成都曾染病。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈建議，孕婦可採取接種RSV疫苗，透過母體產生抗體並主動傳輸給胎兒，且有時胎兒獲得的抗體濃度甚至可能高於母體。

台灣少子化危機持續惡化，2025年出生人口已跌破11萬，生育率不僅位居全球倒數第三，且台灣新生兒死亡率已高於日本與南韓。秉坤婦幼醫院院長許廣鑌指出，呼吸系統疾病名列新生兒死亡原因第三，其中RSV是全球嬰幼兒住院與死亡的主要原因之一。

許廣鑌說明，RSV在台灣全年均有案例，並分為A、B兩型交替或共同流行，且RSV可透過飛沫或接觸傳染，一人就可以傳三人，傳染力極強，近9成2歲以下嬰兒都曾感染。全台每年約1000名嬰幼兒因感染RSV住院，而新生兒感染RSV住院率及住院時長分別為流感的16倍與1.4倍，死亡率更是流感的5倍。

許廣鑌說，0至6個月的新生兒是感染RSV最危險的族群，其中年紀愈小或早產兒、具有慢性肺病、心臟疾病等疾病的寶寶，一旦感染更容易出現呼吸急促、喘鳴、胸部或肋間凹陷等嚴重症狀並引發重症，RSV不會因為感染過就終身免疫。

新生兒一旦因RSV住院，輕則3至7天，重則可能長達20天，且在這個年齡層感染RSV住院案例中，每4位就有1位需要轉入加護病房。且RSV感染的影響並不隨出院而結束，1歲前曾感染RSV的嬰幼兒，到7歲時出現氣喘的比例是未感染者的10倍。

據統計顯示，孕期接種RSV疫苗可降低約7成新生兒出生後的感染風險，而百日咳、流感及新冠等孕期疫苗，皆可以降低媽媽與寶寶感染相關呼吸道疾病及重症風險。黃建霈說，建議孕婦可採取接種疫苗，透過母體產生抗體並主動傳輸給胎兒，且有時胎兒獲得的抗體濃度甚至可能高於母體。

不過，針對部分孕婦擔心疫苗副作用，黃建霈說，任何疫苗都無法保證百分之百無副作用，但RSV疫苗在台灣上市約一年來，觀察到的不良反應多為局部的紅腫痛，且發生高燒的比例極低。

黃建霈提醒，假若孕婦過去接種如新冠疫苗曾出現嚴重不良反應，或具備特殊體質不適宜接種，醫師建議可透過同住家人、照護者全面接種流感、百日咳及RSV等相關疫苗，讓周遭成人具備抗體，只要旁邊的人不帶病毒，就能間接保護媽媽與新生兒。