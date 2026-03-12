快訊

國道動態地磅擴增至16處 大貨車免過磅逾9成

中央社／ 台北12日電
道路交通安全規則第77條第1項第9款規定，裝載貨物行經設有地磅處所，應依標誌、標線、號誌指示停車過磅，因此載重大貨車行經高速公路地磅站，應一律過磅。示意圖／ingimage
高公局推動主線篩選式動態地磅系統，大貨車遵行免過磅比率逾9成，經統計去年節省8490萬元時間成本，與573萬元油耗成本，今年3月再於國1員林北向等3處啟用，累計已設16處。

道路交通安全規則第77條第1項第9款規定，裝載貨物行經設有地磅處所，應依標誌、標線、號誌指示停車過磅，因此載重大貨車行經高速公路地磅站，應一律過磅。

交通部高速公路局表示，目前國道沿線設有44處地磅站，為提升重車行車效率與強化重車管理效能，自108年起規劃建置主線篩選式動態地磅系統。

高公局副組長張則斌今天出席道安記者會時表示，為提升國道載重大貨車行車安全及過磅效率，高公局自3月1日起，再啟用國1員林北向、新營北向及國3龍潭南向等3處主線篩選式動態地磅系統，累計已啟用16處。

張則斌指出，主線篩選式動態地磅系統設有3道門架，第1道為動態地磅及車牌辨識系統同時啟動，辨識車號並測量車輛總重。

第2道為CMS顯示未超載車號者可直接主線通行，未顯示者須進站過磅，未進站即視為逃磅。第3道為啟動錄影及執法設備，蒐集逃磅車輛資料，移送國道公路警察依規定舉發。

張則斌以岡山最早在108年建置動態地磅系統為例，初期逃磅件數約90件，去年降至0件，有效抑止逃磅違規行為，而在超載件數，從初期746件，去年降為203件，超載違規降幅達7成。

在國道行車安全與順暢的部分，張則斌指出，大貨車遵行免過磅比率逾90%，有效提升過磅效率，去年節省時間成本8490萬元，與油耗成本573萬元。

張則斌提到，過去岡山未設置動態地磅系統時，尖峰時段大貨車排隊過磅，偶爾會回堵至主線外側車道，設置此系統後，多數合規、未超載的大貨車可免進磅，減少壅塞情形。

