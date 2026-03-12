長庚人事新布局！張文震、賴伯亮、王金洲升任體系副院長 強化醫療量能

長庚體系三月起新人事訊息，林口長庚醫院血液腫瘤科系主任張文震，接任台中大里仁愛院區副院長；林口長庚醫院骨骼關節研究中心主任賴伯亮，接任林口長庚醫院副院長；高雄長庚醫院肺癌團隊召集人王金洲，升為高雄長庚副院長。

長庚決策委員會主委程文俊表示，台灣有18％癌症就醫人口都在長庚體系，三位醫師都在各自的專科領域，展現其專長，接任新職務，將能提供當地患者更多的醫療選擇。

張文震為血液腫瘤專科醫師，長年來關注癌症治療趨勢，目前也是台灣癌症基金會（簡稱台癌）執行長，長年積極倡議擴大如肺癌等癌症篩檢，爭取早期治療並精進晚期治療，替國內癌症治療提出各類改善方針。

程文俊表示，張文震接任台中大里仁愛院區副院長，期待他能提供當地更多癌症治療的選項，台中人口愈來愈多，癌症患者也隨之增加，加上高齡化，癌症對當地也是棘手疾病，張文震在醫療領域有傑出表現，領導能力也強，期許他能幫助更多患者。

接任林口長庚副院長一職的賴伯亮醫師，為國內知名的脊椎側彎矯正專家；王金洲則是國內的肺癌治療專家，於今年三月一日起接任高雄長庚醫院副院長。程文俊表示，長庚體系希望持續提升國內醫療品質及水準，幫助更多患者獲得更好的醫療。

林口長庚醫院血液腫瘤科系主任張文震，今年3月1日起接任台中大里仁愛院區副院長。本報資料照片

肺癌專家王金洲今年3月1日接任高雄長庚醫院副院長，他曾任高雄市立大同醫院內科部長。圖／長庚醫院提供