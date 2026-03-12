全台130萬身障者 政院加碼生活津貼只給34.2萬人…障盟籲放寬補助門檻

行政院拍板社福津貼加碼，其中身障者生活補助費雖調高約千元，但僅受益人數僅34.2萬，而全台身障人口總數已高達130萬人。身心障礙聯盟秘書長洪心平指出，身障生活補助有經濟篩選，僅中低收入身障者能領取，與「社會救助法」制度勾連，採「家戶合計」制度，許多參者弱勢遭家人棄養，也無力打官司，卻被認為有家庭經濟支援，而被排除在補助對象之外，呼籲放寬這項限制。

衛福部指出，身障者生活補助費，從現行4549元至1萬485元，提升為5千元至1萬1713元。洪心平指出，提升補助額度一定是好事，對無工作能力的身障者有所幫助，我國約130萬身障人口，生活補助僅針對34.2萬人，原因是「經濟篩選」，符合「社會救助法（社救法）」中低收入戶身障者才能領取，而「社救法」需勾連戶籍，只要全家收入高於最低生活標準，身障者就領不到補助。

洪心平表示，前述「家戶合計」遭民間詬病已久，許多弱勢身障者遭家人棄養，又無力打官司或不願與家人撕破臉，但若不提告家人「遺棄罪」，這些實質上獨力生活的身障者，拿不到補助，生活恐陷入困頓。「社救法」修法牛步，社工訪視如遇經濟困難身障者，雖可依個案處理，但責任由社工獨扛，導致使用這項管道取得補助的身障者少之又少，「身障者困境很難用法律來評估。」

身障者屬就業市場弱勢，為養活自己需拼盡全力。洪心平呼籲，在「社救法」修法前，政府應針對身障者提供彈性補助作法，否則依照現行家戶所得制度，身障者家中有手有腳的兄弟姐妹，若不願出門工作，恐連累身障者拿不到津貼，身障者身障鑑定前須經過多項評估，其中一項評估為環境評估，已將身障者經濟狀況、能否自立考量在內，建議採信這項標準，讓經濟弱勢身障者得到補助。

洪心平說，我國身障人口中，約三分之一屬極重度、無法工作的身障者，另三分之一為中度至輕度身障者，多數均願意出門工作，但就業意願與就業市場仍有差距，身障者為就業市場弱勢，即使順利找到工作，升遷、加薪等幅度也遠不如一般勞工，加上現行補助措施與中低收入戶資格連動，身障者還要擔心賺的錢超過中低收門檻就被取消補助，呼籲政府設法解決困境。