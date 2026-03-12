全台130萬身障者 政院加碼生活津貼只給34.2萬人…障盟籲放寬補助門檻

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
行政院拍板社福津貼加碼，其中身障者生活補助費雖調高約千元，但僅受益人數僅34.2萬，而全台身障人口總數已高達130萬人。身障者示意圖，本報資料照片。
行政院拍板社福津貼加碼，其中身障者生活補助費雖調高約千元，但僅受益人數僅34.2萬，而全台身障人口總數已高達130萬人。身心障礙聯盟秘書長洪心平指出，身障生活補助有經濟篩選，僅中低收入身障者能領取，與「社會救助法」制度勾連，採「家戶合計」制度，許多參者弱勢遭家人棄養，也無力打官司，卻被認為有家庭經濟支援，而被排除在補助對象之外，呼籲放寬這項限制。

衛福部指出，身障者生活補助費，從現行4549元至1萬485元，提升為5千元至1萬1713元。洪心平指出，提升補助額度一定是好事，對無工作能力的身障者有所幫助，我國約130萬身障人口，生活補助僅針對34.2萬人，原因是「經濟篩選」，符合「社會救助法（社救法）」中低收入戶身障者才能領取，而「社救法」需勾連戶籍，只要全家收入高於最低生活標準，身障者就領不到補助。

洪心平表示，前述「家戶合計」遭民間詬病已久，許多弱勢身障者遭家人棄養，又無力打官司或不願與家人撕破臉，但若不提告家人「遺棄罪」，這些實質上獨力生活的身障者，拿不到補助，生活恐陷入困頓。「社救法」修法牛步，社工訪視如遇經濟困難身障者，雖可依個案處理，但責任由社工獨扛，導致使用這項管道取得補助的身障者少之又少，「身障者困境很難用法律來評估。」

身障者屬就業市場弱勢，為養活自己需拼盡全力。洪心平呼籲，在「社救法」修法前，政府應針對身障者提供彈性補助作法，否則依照現行家戶所得制度，身障者家中有手有腳的兄弟姐妹，若不願出門工作，恐連累身障者拿不到津貼，身障者身障鑑定前須經過多項評估，其中一項評估為環境評估，已將身障者經濟狀況、能否自立考量在內，建議採信這項標準，讓經濟弱勢身障者得到補助。

洪心平說，我國身障人口中，約三分之一屬極重度、無法工作的身障者，另三分之一為中度至輕度身障者，多數均願意出門工作，但就業意願與就業市場仍有差距，身障者為就業市場弱勢，即使順利找到工作，升遷、加薪等幅度也遠不如一般勞工，加上現行補助措施與中低收入戶資格連動，身障者還要擔心賺的錢超過中低收門檻就被取消補助，呼籲政府設法解決困境。

身障者 行政院 衛福部

相關新聞

1100克早產女嬰心臟異常 極細血管「3.5公分手術」搶命成功

花蓮一名僅1100公克的早產女嬰「小排骨」，出生後不久因呼吸困難與心臟負荷過重住進加護病房，經診斷罹患「開放性動脈導管」，若未及時處理恐引發心臟衰竭等致命併發症。醫療團隊在僅約3.5公分的手術視野與極細血管中執行肺動脈導管結紮手術，最終順利完成，女嬰也康復出院。

政院拍板！6大社福津貼調漲23.5％ 最高月領多4千、89萬人受益

行政院今天通過「六大社福津貼調增方案」，低收入戶家庭生活補助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、身障者生活補助、中低收入老人生活津貼及弱勢兒少生活扶助均調升23.5%。衛福部社工司副司長楊雅嵐指出，調幅比照日前已調升的老農津貼、國民年金，調整後預計受益人數89萬人，未來將增加調整頻率，每2年依物價指數，評估調整補助金額。

喉嚨好像刀割！沒去日本竟染「食人菌」 一家8人感染、8歲兒哭喊痛

俗稱「食人菌」A族鏈球菌最近在日本流行，彰化縣吳姓婦人家族八口沒去日本竟集體感染，8歲兒子先昏睡1天，醒來後哭著說喉嚨「被刀割到」好痛，其餘7名家人也出現相同症狀，求醫後服用抗生素，不適感逐漸減輕。

小綠人不再快跑！交通部：仍保留「閃爍」 燈號將統一

交通部昨公告修法，明確定義「行人綠燈閃光」倒數時，尚未進入道路者「避免跨入」，等於免罰，新制明天上路，但行政院長卓榮泰昨主持完「中央道路交通安全會報」後卻口誤，要求取消「小綠人閃爍」加速動畫。交通部今澄清，並非取消「小綠人閃爍」，而是取消「小綠人快跑」號誌，另今年全國行人綠燈號誌將統一。

長庚人事新布局！張文震、賴伯亮、王金洲升任體系副院長 強化醫療量能

長庚體系三月起新人事訊息，林口長庚醫院血液腫瘤科系主任張文震，接任台中大里仁愛院區副院長；林口長庚醫院骨骼關節研究中心主任賴伯亮，接任林口長庚醫院副院長；高雄長庚醫院肺癌團隊召集人王金洲，升為高雄長庚副院長。

