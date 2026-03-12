懷特新藥總經理李伊伶當選「十大傑出女青年」 父女皆為傑出青年傳佳話

快訊

聯合報／ 記者李樹人／台北報導
懷特新藥總經理李伊伶（右）以新藥開發、實踐藥物可近性及癌症照護標準制定等深耕生醫領域的傑出表現，當選今年「十大傑出女青年」。她的父親、美吾華集團董事長李成家（左）也曾當選十大傑出青年，父女先後當選，傳為佳話。圖／懷特新藥提供
中華民國第27屆「十大傑出女青年」於3月8日國際婦女節揭曉，懷特新藥總經理李伊伶以新藥開發、實踐藥物可近性及癌症照護標準制定等深耕生醫領域的傑出表現，當選今年「十大傑出女青年」。她的父親、美吾華集團董事長李成家在民國73年也曾當選十大傑出青年，父女先後當選十傑，傳為佳話。

李伊伶畢業於北一女、台大會計系與美國卡內基美隆大學MBA，因為看到生命科學對人類健康的貢獻，讓她決定以「非醫藥本科」背景跨足生醫產業。她從基層業務做起，卻也將會計系的精確控管與MBA的策略規劃，實踐於臨床開發和組織管理，同時憑藉「歸零學習」的韌性，築起橫跨商管與生醫的專業護城河。

面對癌友長期被忽視的臨床痛點，李伊伶帶領懷特團隊推動全球首款「癌因性疲憊症（Cancer-Related Fatigue, CRF）」新藥納入健保，創下植物新藥首例，至今守護逾2萬名癌友家庭。她也主導公司與學會合作編訂台灣首部「癌疲憊臨床治療指引」，發表於國內外腫瘤權威期刊，改變醫界對癌症輔助治療的認知，並持續積極傳遞抗癌資訊。

李伊伶表示，此次獲獎是個人榮譽，更是社會責任與使命，未來會持續帶領團隊精進，為全人類健康貢獻心力，也讓世界看見台灣女性在生技領域的強大實力。她也感謝中華民國歷屆十大傑出女青年協會理事長蔡淑貞，以及評審委員的厚愛。

第27屆「十大傑出女青年、標竿女青年暨優秀女青年」當選人公布典禮於三月八日舉行，共計遴選出25位來自科技、醫藥、國防及環境永續等多元領域的傑出女性，展現台灣青年女性跨世代的專業影響力。

中華民國第27屆「十大傑出女青年」於3月8日國際婦女節揭曉，懷特新藥總經理李伊伶以新藥開發、實踐藥物可近性及癌症照護標準制定等深耕生醫領域的傑出表現，當選今年「十大傑出女青年」。她的父親、美吾華集團董事長李成家在民國73年也曾當選十大傑出青年，父女先後當選十傑，傳為佳話。

