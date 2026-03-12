快訊

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網傻眼：完美得罪兩邊

房市崩盤前兆？去年3700家建商歇業嚇壞 專家破解：根本放大恐慌

木星順行ing！「12生肖開運指南」春分之前快照做…財運滾滾來

喉嚨好像刀割！沒去日本竟染「食人菌」 一家8人感染、8歲兒哭喊痛

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉為病人看診。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉為病人看診。記者簡慧珍／攝影

俗稱「食人菌」A族鏈球菌最近在日本流行，彰化縣吳姓婦人家族八口沒去日本竟集體感染，8歲兒子先昏睡1天，醒來後哭著說喉嚨「被刀割到」好痛，其餘7名家人也出現相同症狀，求醫後服用抗生素，不適感逐漸減輕。

39歲吳婦告訴醫護，8歲次子日前昏睡1天，醒來後喉嚨劇痛，就醫檢查發現扁桃腺腫大，嘴巴幾乎張不開，她和4個兒女、大嫂及其兩個女兒也先後發生喉嚨就像是被撕裂般的疼痛，其中6人因症狀嚴重住院6天；家族近期沒人到日本，不知怎麼被感染，可能是家族聚餐時傳染。

吳婦家族被轉診到衛福部彰化醫院就醫，確診感染俗稱「食人菌」的A族鏈球菌。 彰化醫院小兒科主任馬瑞杉今指出，A族鏈球菌被視為喉嚨殺手，只要人潮聚集空間就可能透過飛沫傳播，農曆過年後罹病人數有增加趨勢，民眾喉嚨若劇痛最好馬上就醫，為防範嚴重併發症，病人必須完成10天抗生素療程。

馬瑞杉說，A族鏈球菌主要透過飛沫及接觸傳染，主要攻擊人體的粘膜和皮膚軟組織，嚴重者侵犯肌肉或軟組織的筋膜，變成蜂窩性組織炎，甚至壞死性筋膜炎，因而得名「食人菌」。

醫師表示，常見症狀為急性咽喉炎、扁桃腺紅腫、劇烈喉嚨痛、高燒不退，部分病人可能引發猩紅熱、急性腎絲球腎炎、急性風濕熱、蜂窩性組織炎、化膿性肌肉炎、壞死性筋膜炎，還可能導致毒性休克症候群，可能短時間內多重器官衰竭，急遽惡化進而引發休克死亡，死亡率高達30%至50%，絕對不能輕忽。

馬瑞杉提醒，避免感染A族鏈球菌方法是出入公共場所時戴口罩、勤洗手，尤其同住者只要有1人感染，感染者立即戴口罩，做好個人衛生，避免群聚感染。

日本 喉嚨 腎絲球腎炎

延伸閱讀

彰化家族群聚染A型鏈球菌　醫：喉嚨劇痛快就醫

日本麻疹疫情持續升溫 醫提醒出遊先補強保護力

不降反升 年輕人染梅毒 去年增近2千例

19歲男約砲染梅毒二期…疾管署：15至24歲染梅毒病例年增8％ 增幅最高

相關新聞

1100克早產女嬰心臟異常 極細血管「3.5公分手術」搶命成功

花蓮一名僅1100公克的早產女嬰「小排骨」，出生後不久因呼吸困難與心臟負荷過重住進加護病房，經診斷罹患「開放性動脈導管」，若未及時處理恐引發心臟衰竭等致命併發症。醫療團隊在僅約3.5公分的手術視野與極細血管中執行肺動脈導管結紮手術，最終順利完成，女嬰也康復出院。

政院拍板！6大社福津貼調漲23.5％ 最高月領多4千、89萬人受益

行政院今天通過「六大社福津貼調增方案」，低收入戶家庭生活補助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、身障者生活補助、中低收入老人生活津貼及弱勢兒少生活扶助均調升23.5%。衛福部社工司副司長楊雅嵐指出，調幅比照日前已調升的老農津貼、國民年金，調整後預計受益人數89萬人，未來將增加調整頻率，每2年依物價指數，評估調整補助金額。

喉嚨好像刀割！沒去日本竟染「食人菌」 一家8人感染、8歲兒哭喊痛

俗稱「食人菌」A族鏈球菌最近在日本流行，彰化縣吳姓婦人家族八口沒去日本竟集體感染，8歲兒子先昏睡1天，醒來後哭著說喉嚨「被刀割到」好痛，其餘7名家人也出現相同症狀，求醫後服用抗生素，不適感逐漸減輕。

小綠人不再快跑！交通部：仍保留「閃爍」 燈號將統一

交通部昨公告修法，明確定義「行人綠燈閃光」倒數時，尚未進入道路者「避免跨入」，等於免罰，新制明天上路，但行政院長卓榮泰昨主持完「中央道路交通安全會報」後卻口誤，要求取消「小綠人閃爍」加速動畫。交通部今澄清，並非取消「小綠人閃爍」，而是取消「小綠人快跑」號誌，另今年全國行人綠燈號誌將統一。

全台130萬身障者 政院加碼生活津貼只給34.2萬人…障盟籲放寬補助門檻

行政院拍板社福津貼加碼，其中身障者生活補助費雖調高約千元，但僅受益人數僅34.2萬，而全台身障人口總數已高達130萬人。身心障礙聯盟秘書長洪心平指出，身障生活補助有經濟篩選，僅中低收入身障者能領取，與「社會救助法」制度勾連，採「家戶合計」制度，許多參者弱勢遭家人棄養，也無力打官司，卻被認為有家庭經濟支援，而被排除在補助對象之外，呼籲放寬這項限制。

懷特新藥總經理李伊伶當選「十大傑出女青年」 父女皆為傑出青年傳佳話

中華民國第27屆「十大傑出女青年」於3月8日國際婦女節揭曉，懷特新藥總經理李伊伶以新藥開發、實踐藥物可近性及癌症照護標準制定等深耕生醫領域的傑出表現，當選今年「十大傑出女青年」。她的父親、美吾華集團董事長李成家在民國73年也曾當選十大傑出青年，父女先後當選十傑，傳為佳話。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。