喉嚨好像刀割！沒去日本竟染「食人菌」 一家8人感染、8歲兒哭喊痛

俗稱「食人菌」A族鏈球菌最近在日本流行，彰化縣吳姓婦人家族八口沒去日本竟集體感染，8歲兒子先昏睡1天，醒來後哭著說喉嚨「被刀割到」好痛，其餘7名家人也出現相同症狀，求醫後服用抗生素，不適感逐漸減輕。

39歲吳婦告訴醫護，8歲次子日前昏睡1天，醒來後喉嚨劇痛，就醫檢查發現扁桃腺腫大，嘴巴幾乎張不開，她和4個兒女、大嫂及其兩個女兒也先後發生喉嚨就像是被撕裂般的疼痛，其中6人因症狀嚴重住院6天；家族近期沒人到日本，不知怎麼被感染，可能是家族聚餐時傳染。

吳婦家族被轉診到衛福部彰化醫院就醫，確診感染俗稱「食人菌」的A族鏈球菌。 彰化醫院小兒科主任馬瑞杉今指出，A族鏈球菌被視為喉嚨殺手，只要人潮聚集空間就可能透過飛沫傳播，農曆過年後罹病人數有增加趨勢，民眾喉嚨若劇痛最好馬上就醫，為防範嚴重併發症，病人必須完成10天抗生素療程。

馬瑞杉說，A族鏈球菌主要透過飛沫及接觸傳染，主要攻擊人體的粘膜和皮膚軟組織，嚴重者侵犯肌肉或軟組織的筋膜，變成蜂窩性組織炎，甚至壞死性筋膜炎，因而得名「食人菌」。

醫師表示，常見症狀為急性咽喉炎、扁桃腺紅腫、劇烈喉嚨痛、高燒不退，部分病人可能引發猩紅熱、急性腎絲球腎炎、急性風濕熱、蜂窩性組織炎、化膿性肌肉炎、壞死性筋膜炎，還可能導致毒性休克症候群，可能短時間內多重器官衰竭，急遽惡化進而引發休克死亡，死亡率高達30%至50%，絕對不能輕忽。

馬瑞杉提醒，避免感染A族鏈球菌方法是出入公共場所時戴口罩、勤洗手，尤其同住者只要有1人感染，感染者立即戴口罩，做好個人衛生，避免群聚感染。