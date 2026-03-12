比自家廁所還乾淨...陽明山花季出動「公廁管家」 保證如廁安全

陽明山竹子湖海芋季明天登場，繡球花季5月接力綻放，將湧現賞花潮。台北市環保局今宣布，花季期間推動竹子湖公廁管家專案，委託專業服務，在該地區使用率高的2座公廁導入科學化的「公廁健檢」與「深層清潔」，還有每周不定期實施反偷拍偵測。

環保局表示，傳統公廁維護往往僅止於表面清掃，此次專案特別強調「預防性管理」。

環保局說，花季正式開始前，已針對位於下湖的北投16號、頂湖的北投17號公廁全面健康檢查，利用檢知管測試氨氣濃度、風速計檢測通風功能，並以內視鏡檢視管路狀況，精準找出髒、濕、臭的根源。隨後執行專業的「深層清潔」，使用單盤洗地機與高壓清洗機清除累積的頑垢，讓公廁恢復如新，提升後續日常維護的效率。

不過，花季期間每日預計有上千人次使用公廁，例假日人潮更可能突破3000人次，環保局特別規畫強化4項清潔與管理作為。

一是「增加清潔頻率」，例假日清潔巡檢頻率提升至每日4次，平日則維持2至3次，確保環境始終維持在高標準；二為「智慧化監控」，民眾可透過廁間設置的QR Code 即時回饋意見，訊息將直通管理後台，由現場人員迅速處理。

三為「乾式巡檢清潔」，採用「乾式清洗」方法，利用纖維抹布與小型吸塵器維護，減少地面積水、降低滑倒風險，同時節省水資源；四是「安全防護升級」，每周不定期實施反偷拍偵測，讓女性遊客在賞花之餘也能安心如廁。

環保局資源循環管理科長林鈺惠強調，透過「公廁管家」的專業模式與智慧科技導入，希望能徹底翻轉大眾對公共廁所的刻板印象，也提供遊客「乾、淨、無味、安全」的如廁體驗。

北市環保局在陽明山花季期間推動竹子湖公廁管家專案，此為單盤洗地機清洗室外地面。圖／台北市環保局提供

北市環保局在陽明山竹子湖花季正式開始前，已針對該地區2座公廁全面健康檢查，此為利用檢知管測試小便斗的氨氣濃度。圖／台北市環保局提供