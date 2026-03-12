台中機車駕訓補助名額擴大到3500人　最高可領2800元

政府積極推動機車駕訓班，年滿18歲參加駕訓班可領1300元補助，台中市加碼1500元，補助對象不只台中市民，也開放給到台中就讀高中職與大專院校的18歲以上外縣市民眾，今年增加500個補助名額，共補助3500人，3月16日開放申請到11月30日。

過去台灣民眾考取機車駕照，甚少參加駕訓班，公路局統計，2020年通過機車駕照筆試與路考的民眾，只有不到5%上過駕訓班，近年政府積極推廣，比例上升，但截至2024年底，仍不到20%。

中市交通局長葉昭甫指出，根據台中區監理所統計，台中去年參加機車駕訓班的民眾，比起未參加者，獲得駕照後違規率降低44%、肇事率降低16%，若再搭配安全駕駛訓練，違規率降低69%、肇事率降低40%，顯示出機車駕訓班具有明顯成效。

台中市2024年8月起實施機車駕訓加碼補助，在中央1300元的基礎上，再補1500元。葉昭甫表示，台中市參與機車駕訓班的人數從2023年的3857人提升到去年的7930人，成長超過一倍，說明市府加碼補助政策有效，今年再擴大補助規模，從去年的3000人提高到3500人。

交通局表示，申請補助期間從3月16日到11月30日，額滿為止，有意的民眾可以向台中市機車駕訓班報名，或者到台中區監理所網站查詢；機車駕訓班可以帶動學生與青年族群接受完整的學科與術科訓練，建立防禦駕駛觀念，培養正確駕駛習慣，保護自己也保護他人。