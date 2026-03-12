1100克早產女嬰心臟異常 極細血管「3.5公分手術」搶命成功

花蓮一名僅1100公克的早產女嬰「小排骨」，出生後不久因呼吸困難與心臟負荷過重住進加護病房，經診斷罹患「開放性動脈導管」，若未及時處理恐引發心臟衰竭等致命併發症。醫療團隊在僅約3.5公分的手術視野與極細血管中執行肺動脈導管結紮手術，最終順利完成，女嬰也康復出院。

小排骨出生不久即出現呼吸困難與心臟負擔過重情形，被送入加護病房治療，醫師評估後確診為「開放性動脈導管」（Patent Ductus Arteriosus，PDA），可能造成肺高壓與肺水腫，進一步加重心臟負荷，甚至引發心臟衰竭；嚴重時因全身血液循環不足，還可能導致腸道壞死等危及生命的併發症。

門諾醫院心臟血管外科主任黃振銘表示，胎兒在母體內時，氧氣主要由臍帶供應，血液會經由肺動脈導管直接流入主動脈供應全身。當嬰兒出生開始以肺部呼吸後，這條血管通常會自然收縮關閉。但早產兒因器官尚未成熟，導管常無法順利閉合，使血液從主動脈再次分流回肺動脈，形成異常循環，增加心臟與肺部負擔。

考量病情可能迅速惡化，醫療團隊決定執行「肺動脈導管結紮手術」，黃振銘指出，接受此類手術的早產兒體重多在1000公克左右，身形僅成人手掌大小，小排骨體重1100公克，手術切口必須控制在約3.5公分，操作空間極為有限，每一步都需格外謹慎。

手術過程最大的挑戰在於早產兒肺部功能較弱，醫師為尋找肺動脈導管必須將肺部輕輕撥開，一旦肺部受到壓迫，血氧濃度可能迅速下降到80％以下，因此手術常進行不到1分鐘就必須暫停，待肺部重新擴張、血氧恢復後再繼續操作。且早產兒全身血量不足100毫升，血管細如髮絲，一旦破裂出血，風險極高，手術過程對醫療團隊的經驗與耐心都是極大考驗。

所幸手術順利完成，小排骨經加護病房持續照護與復原後，逐漸脫離危險康復出院，她的父親表示，女兒住院期間是全家最漫長的日子，其中最辛苦的是母親每天必須每3小時起床擠奶，但看著孩子體重從1100公克逐漸增加到2000多公克，一切付出都變得值得。

歷經2個多月治療，小排骨終於可以出院返家，父母親與醫護團隊開心合影。圖／門諾醫院提供