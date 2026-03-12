低收入戶生活津貼調升 學者：關鍵3%貧窮邊緣戶拿不到

行政院拍板「六大社福津貼調增方案」，調升低收入戶生活、就學補助等，並承諾每2年依消費者物價指數（CPI）評估調升補助。台大社工系名譽教授鄭麗珍指出，調升補助對低收入戶固然有所幫助，但新制仍只考慮被補助制度納入的民眾，「許多在貧窮制度邊緣的人沒被納入協助」，應盡快推動「社會救助法」修法，取消遭詬病、導致諸多家庭被排除在制度之外的「虛擬所得」制。

鄭麗珍說，各國社會救助制度多與CPI掛鉤，美國每年根據年度CPI，評估調整隔年社會救助各項補助金額，CPI反映通貨膨脹情況，若通膨導致金錢價值下降，導致金錢價值降低，本就應該補足，讓低收入戶有足夠資源維持生活，此為正確方向。不過，我國社會救助制度並非採「差額補助制」，也就是這些定額津貼，就算疊加起來，低收入戶家庭領到的總金額，未必達到最低生活所需經費。

採差額補助制國家，藉由調查經濟弱勢實際收入情況，比較其收入與所在地區最低生活費差距，提供差額補助。鄭麗珍表示，我國是採項目補助制，低收入戶家庭有生活補助，育兒、就學等另有補助項目，但即使全數疊加，也可能達不到最低生活水準，有學者計算，若加上物資補助、住宅政策等，有可能達到最低生活費，但對於許多低收入戶家庭，其補助其實不夠，補助加碼是好消息。

我國「社會救助法」長期被詬病門檻嚴苛，民團曾推算生活在貧窮線下民眾逾200萬，無法取得中低收入戶補助資格。鄭麗珍指出，補助加碼仍是「只考慮已是低收入戶民眾」，許多貧窮邊緣戶無法被納入制度，獲得補助。她曾藉研究推估，我國收支不平衡家戶數量達6%，對比目前低收入戶家戶數不及3%，落差幅度達3%，表示制度亟需調整。

鄭麗珍分析，收入低於所在地最低生活費用民眾，仍可能因「社會救助法」諸多法規限制而被排除在補助資格之外，現行「社會救助法」採虛擬收入制，也就是16歲至64歲低收入戶民眾，被假定有最低工資收入，導致許多民眾被排除在補助資格之外，「任何補助措施都是好的，但若有需要者永遠無法被納入保障，恐淪空談。」

衛福部考量物價調升，墊高低收入戶家庭生活補助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、身障者生活補助、中低收入老人生活津貼及弱勢兒少生活扶助，共六大津貼給付金額23.5%，預計從今年7月開始生效。調整金額最高者為低收入戶家庭生活補助，今年加發後依各縣市生活費不同，每月最高可拿2萬1379元，7月起調升後最可每月可領2萬5168元，增加3789元。

另，衛福部針對弱勢兒少生活扶助，從2697至3161元不等，調升為統一補助5千元。鄭麗珍表示，這類社會救助措施，多由中央訂出補助額度，保留裁量空間讓地方政府決定實際方法額度，實務上地方政府常考量自身財務狀況，若財務不佳恐苛扣補助金額，雖然全國統一金額，各縣市低收兒少仍會因物價而有「體感差距」，但至少不會因地方政府財政而影響補助多寡。