快訊

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網傻眼：完美得罪兩邊

房市崩盤前兆？去年3700家建商歇業嚇壞 專家破解：根本放大恐慌

木星順行ing！「12生肖開運指南」春分之前快照做…財運滾滾來

聽新聞
0:00 / 0:00

睡不好？別忽視手搖飲隱藏的咖啡因 晚餐喝「這湯品」最助眠

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
味增湯含有天然的GABA成分，能抑制中樞神經系統過度興奮，幫助放鬆身心，而且能縮短入睡時間。圖／ingimage
味增湯含有天然的GABA成分，能抑制中樞神經系統過度興奮，幫助放鬆身心，而且能縮短入睡時間。圖／ingimage

不少上班族每天都需要靠一杯咖啡「續命」，但長期攝取咖啡因，恐影響睡眠，陷入「愈喝愈累、愈累愈喝」的無限循環。營養師張宜婷指出，國人飲食習慣中，不只咖啡含有咖啡因，許多手搖飲也藏有「隱形咖啡因」，同樣可能影響睡眠，若想改善睡眠，應先認識這些含咖啡因飲品，降低攝取量，同時改變生活習慣，才能逐步改善。

張宜婷指出，手搖飲的咖啡因常被民眾忽略，最常被忽略的三種飲品，分別為紅茶、抹茶、可樂。紅茶屬於全發酵茶，其咖啡因含量在所有手搖飲中最高，其次為抹茶，咖啡因含量雖與一般茶葉相同，但因為被研磨成粉，更容易被人體吸收。再者為可樂，除了糖分，可樂會額外添加高劑量咖啡因。

若要避開咖啡因飲品，建議可以選擇麥茶、菊花茶與蜜茶等無咖啡因飲料，且如果要避免影響睡眠，含咖啡因飲品最好不要晚餐時段使用。

張宜婷表示，長期靠咖啡因硬撐精神的人，神經很容易一直處在「開機狀態」，也使體內鎂與B群代謝流失更快，除了一般飲食更需要額外攝取，建議可額外補充鎂與B群，幫助放鬆、調整作息。平時的飲食中，建議可以多選擇「助眠型」的餐點，如地瓜、五穀飯、菠菜、味噌湯、奇異果等。

特別是味噌湯，含有天然的GABA成分，GABA是一種神經傳導物質，能抑制中樞神經系統過度興奮，幫助放鬆身心，而且能縮短入睡時間，以及減少夜間清醒並增加深層睡眠，若長期有睡眠問題，可以嘗試於晚餐時喝一碗味噌湯，幫助調節身體機能。

生活習慣 手搖飲 飲食習慣 咖啡因 睡眠 晚餐

相關新聞

1100克早產女嬰心臟異常 極細血管「3.5公分手術」搶命成功

花蓮一名僅1100公克的早產女嬰「小排骨」，出生後不久因呼吸困難與心臟負荷過重住進加護病房，經診斷罹患「開放性動脈導管」，若未及時處理恐引發心臟衰竭等致命併發症。醫療團隊在僅約3.5公分的手術視野與極細血管中執行肺動脈導管結紮手術，最終順利完成，女嬰也康復出院。

政院拍板！6大社福津貼調漲23.5％ 最高月領多4千、89萬人受益

行政院今天通過「六大社福津貼調增方案」，低收入戶家庭生活補助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、身障者生活補助、中低收入老人生活津貼及弱勢兒少生活扶助均調升23.5%。衛福部社工司副司長楊雅嵐指出，調幅比照日前已調升的老農津貼、國民年金，調整後預計受益人數89萬人，未來將增加調整頻率，每2年依物價指數，評估調整補助金額。

喉嚨好像刀割！沒去日本竟染「食人菌」 一家8人感染、8歲兒哭喊痛

俗稱「食人菌」A族鏈球菌最近在日本流行，彰化縣吳姓婦人家族八口沒去日本竟集體感染，8歲兒子先昏睡1天，醒來後哭著說喉嚨「被刀割到」好痛，其餘7名家人也出現相同症狀，求醫後服用抗生素，不適感逐漸減輕。

小綠人不再快跑！交通部：仍保留「閃爍」 燈號將統一

交通部昨公告修法，明確定義「行人綠燈閃光」倒數時，尚未進入道路者「避免跨入」，等於免罰，新制明天上路，但行政院長卓榮泰昨主持完「中央道路交通安全會報」後卻口誤，要求取消「小綠人閃爍」加速動畫。交通部今澄清，並非取消「小綠人閃爍」，而是取消「小綠人快跑」號誌，另今年全國行人綠燈號誌將統一。

全台130萬身障者 政院加碼生活津貼只給34.2萬人…障盟籲放寬補助門檻

行政院拍板社福津貼加碼，其中身障者生活補助費雖調高約千元，但僅受益人數僅34.2萬，而全台身障人口總數已高達130萬人。身心障礙聯盟秘書長洪心平指出，身障生活補助有經濟篩選，僅中低收入身障者能領取，與「社會救助法」制度勾連，採「家戶合計」制度，許多參者弱勢遭家人棄養，也無力打官司，卻被認為有家庭經濟支援，而被排除在補助對象之外，呼籲放寬這項限制。

懷特新藥總經理李伊伶當選「十大傑出女青年」 父女皆為傑出青年傳佳話

中華民國第27屆「十大傑出女青年」於3月8日國際婦女節揭曉，懷特新藥總經理李伊伶以新藥開發、實踐藥物可近性及癌症照護標準制定等深耕生醫領域的傑出表現，當選今年「十大傑出女青年」。她的父親、美吾華集團董事長李成家在民國73年也曾當選十大傑出青年，父女先後當選十傑，傳為佳話。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。