睡不好？別忽視手搖飲隱藏的咖啡因 晚餐喝「這湯品」最助眠

不少上班族每天都需要靠一杯咖啡「續命」，但長期攝取咖啡因，恐影響睡眠，陷入「愈喝愈累、愈累愈喝」的無限循環。營養師張宜婷指出，國人飲食習慣中，不只咖啡含有咖啡因，許多手搖飲也藏有「隱形咖啡因」，同樣可能影響睡眠，若想改善睡眠，應先認識這些含咖啡因飲品，降低攝取量，同時改變生活習慣，才能逐步改善。

張宜婷指出，手搖飲的咖啡因常被民眾忽略，最常被忽略的三種飲品，分別為紅茶、抹茶、可樂。紅茶屬於全發酵茶，其咖啡因含量在所有手搖飲中最高，其次為抹茶，咖啡因含量雖與一般茶葉相同，但因為被研磨成粉，更容易被人體吸收。再者為可樂，除了糖分，可樂會額外添加高劑量咖啡因。

若要避開咖啡因飲品，建議可以選擇麥茶、菊花茶與蜜茶等無咖啡因飲料，且如果要避免影響睡眠，含咖啡因飲品最好不要晚餐時段使用。

張宜婷表示，長期靠咖啡因硬撐精神的人，神經很容易一直處在「開機狀態」，也使體內鎂與B群代謝流失更快，除了一般飲食更需要額外攝取，建議可額外補充鎂與B群，幫助放鬆、調整作息。平時的飲食中，建議可以多選擇「助眠型」的餐點，如地瓜、五穀飯、菠菜、味噌湯、奇異果等。

特別是味噌湯，含有天然的GABA成分，GABA是一種神經傳導物質，能抑制中樞神經系統過度興奮，幫助放鬆身心，而且能縮短入睡時間，以及減少夜間清醒並增加深層睡眠，若長期有睡眠問題，可以嘗試於晚餐時喝一碗味噌湯，幫助調節身體機能。