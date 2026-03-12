太給力了！馬偕托嬰中心上午6點30分就收托 讓醫護安心帶娃

少子化嚴峻，良好子女托育措施也是留才關鍵，馬偕紀念醫院自2021年成立職員托嬰中心並獲得優等獎肯定，勞動部長洪申翰昨率跨部會及醫界團隊參訪，馬偕紀念醫院總院長張文瀚表示，員工是醫院寶貴的資產，員工的寶貝更要好好疼惜與守護，安心的托育措施更是打造友善職場的一環。

張文瀚說，最新公布的新生兒人數已首度低於單月7000人大關，少子化已嚴重且急迫的國安議題，在生得少但要顧得好的前提下，馬偕醫院職員托嬰中心在4年多的努力下，讓企業托育政策與打造友善育兒職場獲得平衡，中心特別配合醫護人員工作時間，每天最早6點30分開始收托，並適時彈性調整延托機制，讓醫療人員在守護民眾健康的同時，也能安心照顧家庭。

員工也現場分享，「我上班時是安心的，老師還會幫孩子寫小日記」、「我在加護病房工作，病人有急迫性情況無法準時下班時，托育老師會幫我照顧孩子，讓我非常感謝。」

勞動部日前宣布「企托333政府來幫忙」補助新制後，洪申翰親自帶領跨部會及醫院參訪團聽取馬偕托嬰中心工作簡報，對於托育時間、軟硬體設施、安全機制與醫療後盾等面向給予高度肯定。

洪申翰說，在馬偕要讓大家看到醫療級托嬰的最高標準，也提供各家院建置規畫參考。目前全台設有托嬰中心或幼兒所的醫療院所僅25間，考量醫療體系工作型態特殊性，醫療機構若能提供完善的托育支持，對於穩定醫療人力與提升員工留任率具有非常重要的意義。

馬偕托嬰中心將收托時間提前至清晨6點30分，相較一般機構提前一小時，目前收托的30名幼兒中，近半數為醫護子女；同時具備兒科背景的「專職護理師」，並由醫院「感染管制中心」直接支援防疫指引，教室內設置三個護士鈴，能即時處理孩子們突發的健康狀況。

另外，導入AI定位系統，幼兒均配戴結合藍芽技術的定位器，一旦離開安全範圍即發出警報。環境也透過全熱交換器自動監測CO2與PM2.5，確保孩子呼吸最乾淨的空氣；而全數托育人員均具備國家級保母執照及幼保科系學歷，中心成立2年即榮獲北市政府托嬰中心評鑑「優等」，家長滿意度也高。