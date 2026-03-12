快訊

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網傻眼：完美得罪兩邊

房市崩盤前兆？去年3700家建商歇業嚇壞 專家破解：根本放大恐慌

木星順行ing！「12生肖開運指南」春分之前快照做…財運滾滾來

聽新聞
0:00 / 0:00

太給力了！馬偕托嬰中心上午6點30分就收托 讓醫護安心帶娃

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
少子化嚴峻，良好子女托育措施也是留才關鍵，馬偕紀念醫院自2021年成立職員托嬰中心並獲得優等獎肯定。圖／馬偕醫院提供
少子化嚴峻，良好子女托育措施也是留才關鍵，馬偕紀念醫院自2021年成立職員托嬰中心並獲得優等獎肯定。圖／馬偕醫院提供

少子化嚴峻，良好子女托育措施也是留才關鍵，馬偕紀念醫院自2021年成立職員托嬰中心並獲得優等獎肯定，勞動部長洪申翰昨率跨部會及醫界團隊參訪，馬偕紀念醫院總院長張文瀚表示，員工是醫院寶貴的資產，員工的寶貝更要好好疼惜與守護，安心的托育措施更是打造友善職場的一環。

張文瀚說，最新公布的新生兒人數已首度低於單月7000人大關，少子化已嚴重且急迫的國安議題，在生得少但要顧得好的前提下，馬偕醫院職員托嬰中心在4年多的努力下，讓企業托育政策與打造友善育兒職場獲得平衡，中心特別配合醫護人員工作時間，每天最早6點30分開始收托，並適時彈性調整延托機制，讓醫療人員在守護民眾健康的同時，也能安心照顧家庭。

員工也現場分享，「我上班時是安心的，老師還會幫孩子寫小日記」、「我在加護病房工作，病人有急迫性情況無法準時下班時，托育老師會幫我照顧孩子，讓我非常感謝。」

勞動部日前宣布「企托333政府來幫忙」補助新制後，洪申翰親自帶領跨部會及醫院參訪團聽取馬偕托嬰中心工作簡報，對於托育時間、軟硬體設施、安全機制與醫療後盾等面向給予高度肯定。

洪申翰說，在馬偕要讓大家看到醫療級托嬰的最高標準，也提供各家院建置規畫參考。目前全台設有托嬰中心或幼兒所的醫療院所僅25間，考量醫療體系工作型態特殊性，醫療機構若能提供完善的托育支持，對於穩定醫療人力與提升員工留任率具有非常重要的意義。

馬偕托嬰中心將收托時間提前至清晨6點30分，相較一般機構提前一小時，目前收托的30名幼兒中，近半數為醫護子女；同時具備兒科背景的「專職護理師」，並由醫院「感染管制中心」直接支援防疫指引，教室內設置三個護士鈴，能即時處理孩子們突發的健康狀況。

另外，導入AI定位系統，幼兒均配戴結合藍芽技術的定位器，一旦離開安全範圍即發出警報。環境也透過全熱交換器自動監測CO2與PM2.5，確保孩子呼吸最乾淨的空氣；而全數托育人員均具備國家級保母執照及幼保科系學歷，中心成立2年即榮獲北市政府托嬰中心評鑑「優等」，家長滿意度也高。

少子化嚴峻，良好子女托育措施也是留才關鍵，馬偕紀念醫院自2021年成立職員托嬰中心並獲得優等獎肯定。圖／馬偕醫院提供
少子化嚴峻，良好子女托育措施也是留才關鍵，馬偕紀念醫院自2021年成立職員托嬰中心並獲得優等獎肯定。圖／馬偕醫院提供

醫院 托嬰 馬偕醫院

延伸閱讀

首屆護理職場典範認證…未見台大、北榮 陳威明說明公立醫院為國家培育護理人才

國力危機…出生率探底 估新生兒今年不到9萬

解決少子化困境 學者：助一胎家庭生二胎 更有成效

拋「教育六道處方」借鏡他國經驗 黃國昌：紐約做得到 新北也做得到

相關新聞

1100克早產女嬰心臟異常 極細血管「3.5公分手術」搶命成功

花蓮一名僅1100公克的早產女嬰「小排骨」，出生後不久因呼吸困難與心臟負荷過重住進加護病房，經診斷罹患「開放性動脈導管」，若未及時處理恐引發心臟衰竭等致命併發症。醫療團隊在僅約3.5公分的手術視野與極細血管中執行肺動脈導管結紮手術，最終順利完成，女嬰也康復出院。

政院拍板！6大社福津貼調漲23.5％ 最高月領多4千、89萬人受益

行政院今天通過「六大社福津貼調增方案」，低收入戶家庭生活補助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、身障者生活補助、中低收入老人生活津貼及弱勢兒少生活扶助均調升23.5%。衛福部社工司副司長楊雅嵐指出，調幅比照日前已調升的老農津貼、國民年金，調整後預計受益人數89萬人，未來將增加調整頻率，每2年依物價指數，評估調整補助金額。

喉嚨好像刀割！沒去日本竟染「食人菌」 一家8人感染、8歲兒哭喊痛

俗稱「食人菌」A族鏈球菌最近在日本流行，彰化縣吳姓婦人家族八口沒去日本竟集體感染，8歲兒子先昏睡1天，醒來後哭著說喉嚨「被刀割到」好痛，其餘7名家人也出現相同症狀，求醫後服用抗生素，不適感逐漸減輕。

小綠人不再快跑！交通部：仍保留「閃爍」 燈號將統一

交通部昨公告修法，明確定義「行人綠燈閃光」倒數時，尚未進入道路者「避免跨入」，等於免罰，新制明天上路，但行政院長卓榮泰昨主持完「中央道路交通安全會報」後卻口誤，要求取消「小綠人閃爍」加速動畫。交通部今澄清，並非取消「小綠人閃爍」，而是取消「小綠人快跑」號誌，另今年全國行人綠燈號誌將統一。

全台130萬身障者 政院加碼生活津貼只給34.2萬人…障盟籲放寬補助門檻

行政院拍板社福津貼加碼，其中身障者生活補助費雖調高約千元，但僅受益人數僅34.2萬，而全台身障人口總數已高達130萬人。身心障礙聯盟秘書長洪心平指出，身障生活補助有經濟篩選，僅中低收入身障者能領取，與「社會救助法」制度勾連，採「家戶合計」制度，許多參者弱勢遭家人棄養，也無力打官司，卻被認為有家庭經濟支援，而被排除在補助對象之外，呼籲放寬這項限制。

懷特新藥總經理李伊伶當選「十大傑出女青年」 父女皆為傑出青年傳佳話

中華民國第27屆「十大傑出女青年」於3月8日國際婦女節揭曉，懷特新藥總經理李伊伶以新藥開發、實踐藥物可近性及癌症照護標準制定等深耕生醫領域的傑出表現，當選今年「十大傑出女青年」。她的父親、美吾華集團董事長李成家在民國73年也曾當選十大傑出青年，父女先後當選十傑，傳為佳話。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。