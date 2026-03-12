台裔蔡穎兒入選南非代表隊 將參加表演藝術界奧運

南非14歲台裔學生蔡穎兒，日前在南非表演藝術錦標賽奪得多項獎項並入選南非代表隊，將於7月前往美國參加世界表演藝術錦標賽。該賽事被譽為「表演藝術界的奧林匹克」，吸引世界各地表演者參與。

蔡穎兒（Cuemi Ying-Er Tsai）目前就讀南非西開普省喬治市格倫伍德學校（Greenwood House School）9年級，自幼學習聲樂與舞台表演藝術，近年在多項青少年聲樂比賽中嶄露頭角。

蔡穎兒於2023年參加喬治市青年音樂家比賽（George Young Musicians Competition），獲得最佳當代演唱與青少年組冠軍；2025年，她在香港舉行的世界天賦文化藝術協會（World Gifted Culture & ArtsAssociation）聲樂比賽中奪冠。

同年10月舉行的南非表演藝術錦標賽（SouthAfrican Championships of the Performing Arts, SACOPA）中，蔡穎兒代表西開普省參賽。她身穿台灣原住民族阿美族傳統服飾，演唱「站在高崗上」，呈現台灣文化特色，並受邀在賽事最終展演舞台上演出。

蔡穎兒在賽事中獲得聲樂歌劇與世界音樂金牌、爵士/R&B自彈自唱與歌舞表演銀牌，以及聲樂公開組與福音歌曲組銅牌，入選南非代表隊。

蔡穎兒的父親蔡澤秀表示，女兒將於今年7月前往美國拉斯維加斯參加世界表演藝術錦標賽，該賽事預計於7月15日至17日舉行。相關旅費與參賽費用對家庭而言是一筆不小的支出，目前正透過親友與社群尋求支持，希望能讓孩子順利前往國際舞台參賽。