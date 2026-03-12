快訊

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網傻眼：完美得罪兩邊

房市崩盤前兆？去年3700家建商歇業嚇壞 專家破解：根本放大恐慌

木星順行ing！「12生肖開運指南」春分之前快照做…財運滾滾來

聽新聞
0:00 / 0:00

台裔蔡穎兒入選南非代表隊 將參加表演藝術界奧運

中央社／ 約翰尼斯堡11日專電

南非14歲台裔學生蔡穎兒，日前在南非表演藝術錦標賽奪得多項獎項並入選南非代表隊，將於7月前往美國參加世界表演藝術錦標賽。該賽事被譽為「表演藝術界的奧林匹克」，吸引世界各地表演者參與。

蔡穎兒（Cuemi Ying-Er Tsai）目前就讀南非西開普省喬治市格倫伍德學校（Greenwood House School）9年級，自幼學習聲樂與舞台表演藝術，近年在多項青少年聲樂比賽中嶄露頭角。

蔡穎兒於2023年參加喬治市青年音樂家比賽（George Young Musicians Competition），獲得最佳當代演唱與青少年組冠軍；2025年，她在香港舉行的世界天賦文化藝術協會（World Gifted Culture & ArtsAssociation）聲樂比賽中奪冠。

同年10月舉行的南非表演藝術錦標賽（SouthAfrican Championships of the Performing Arts, SACOPA）中，蔡穎兒代表西開普省參賽。她身穿台灣原住民族阿美族傳統服飾，演唱「站在高崗上」，呈現台灣文化特色，並受邀在賽事最終展演舞台上演出。

蔡穎兒在賽事中獲得聲樂歌劇與世界音樂金牌、爵士/R&B自彈自唱與歌舞表演銀牌，以及聲樂公開組與福音歌曲組銅牌，入選南非代表隊。

蔡穎兒的父親蔡澤秀表示，女兒將於今年7月前往美國拉斯維加斯參加世界表演藝術錦標賽，該賽事預計於7月15日至17日舉行。相關旅費與參賽費用對家庭而言是一筆不小的支出，目前正透過親友與社群尋求支持，希望能讓孩子順利前往國際舞台參賽。

南非 原住民族 表演藝術

延伸閱讀

全國中小學師生手球錦標賽 94隊澎湖競技

「2026舞王世界公開賽」舞王爭霸 誰與爭鋒決戰台北

拔河世錦賽12日小巨蛋登場 北市體育局籲索票要快

產官學攜手育才！第 18 屆徐有庠盃支持高中生前進世界舞台

相關新聞

1100克早產女嬰心臟異常 極細血管「3.5公分手術」搶命成功

花蓮一名僅1100公克的早產女嬰「小排骨」，出生後不久因呼吸困難與心臟負荷過重住進加護病房，經診斷罹患「開放性動脈導管」，若未及時處理恐引發心臟衰竭等致命併發症。醫療團隊在僅約3.5公分的手術視野與極細血管中執行肺動脈導管結紮手術，最終順利完成，女嬰也康復出院。

政院拍板！6大社福津貼調漲23.5％ 最高月領多4千、89萬人受益

行政院今天通過「六大社福津貼調增方案」，低收入戶家庭生活補助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、身障者生活補助、中低收入老人生活津貼及弱勢兒少生活扶助均調升23.5%。衛福部社工司副司長楊雅嵐指出，調幅比照日前已調升的老農津貼、國民年金，調整後預計受益人數89萬人，未來將增加調整頻率，每2年依物價指數，評估調整補助金額。

喉嚨好像刀割！沒去日本竟染「食人菌」 一家8人感染、8歲兒哭喊痛

俗稱「食人菌」A族鏈球菌最近在日本流行，彰化縣吳姓婦人家族八口沒去日本竟集體感染，8歲兒子先昏睡1天，醒來後哭著說喉嚨「被刀割到」好痛，其餘7名家人也出現相同症狀，求醫後服用抗生素，不適感逐漸減輕。

小綠人不再快跑！交通部：仍保留「閃爍」 燈號將統一

交通部昨公告修法，明確定義「行人綠燈閃光」倒數時，尚未進入道路者「避免跨入」，等於免罰，新制明天上路，但行政院長卓榮泰昨主持完「中央道路交通安全會報」後卻口誤，要求取消「小綠人閃爍」加速動畫。交通部今澄清，並非取消「小綠人閃爍」，而是取消「小綠人快跑」號誌，另今年全國行人綠燈號誌將統一。

全台130萬身障者 政院加碼生活津貼只給34.2萬人 障盟籲放寬補助門檻

行政院拍板社福津貼加碼，其中身障者生活補助費雖調高約千元，但僅受益人數僅34.2萬，而全台身障人口總數已高達130萬人。身心障礙聯盟秘書長洪心平指出，身障生活補助有經濟篩選，僅中低收入身障者能領取，與「社會救助法」制度勾連，採「家戶合計」制度，許多參者弱勢遭家人棄養，也無力打官司，卻被認為有家庭經濟支援，而被排除在補助對象之外，呼籲放寬這項限制。

懷特新藥總經理李伊伶當選「十大傑出女青年」 父女皆為傑出青年傳佳話

中華民國第27屆「十大傑出女青年」於3月8日國際婦女節揭曉，懷特新藥總經理李伊伶以新藥開發、實踐藥物可近性及癌症照護標準制定等深耕生醫領域的傑出表現，當選今年「十大傑出女青年」。她的父親、美吾華集團董事長李成家在民國73年也曾當選十大傑出青年，父女先後當選十傑，傳為佳話。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。