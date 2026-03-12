快訊

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網傻眼：完美得罪兩邊

房市崩盤前兆？去年3700家建商歇業嚇壞 專家破解：根本放大恐慌

木星順行ing！「12生肖開運指南」春分之前快照做…財運滾滾來

聽新聞
0:00 / 0:00

經痛變嚴重、吃藥壓不住　小心子宮內膜異位症

中央社／ 台北12日電

不少女性經痛會想吞止痛藥解決，或忍一忍就算了。醫師今天提醒，若經痛越來越嚴重、疼痛時間拉長，或吃止痛藥也壓不住，就要小心子宮內膜異位症，姊妹間有病史更要注意。

台灣子宮內膜異位症學會理事長黃泓淵在衛教記者會說明，子宮內膜是身體為了準備懷孕而產生，當懷孕失敗，這些組織必須離開身體，因而形成「月經」。過去研究發現，約9成女性會有經血逆流現象；這些經血夾帶子宮內膜細胞從輸卵管逆流到腹腔，或隨著血液、淋巴跑到身體其他部位，正常來說，免疫細胞會將其吞噬，否則就會形成「子宮內膜異位症」。

月經逆流會造成不同程度的經痛與症狀，黃泓淵說明，身體為了抵抗逆流經血，會用很多組織包圍起來；以卵巢為例，會引起發炎、形成黑色膿包，造成巧克力囊腫，而這些逆流經血有10%可能跑到身體其他部位，如跑到肺臟可能造成生理期來時咳血、跑到鼻腔造成聞到血腥味等。

網紅江老師也分享，因自己罹患「邊緣性卵巢癌」，開始提醒身邊親朋好友不要忽視身體警訊，沒想到妹妹一檢查，發現有子宮內膜異位症。原來妹妹過去生理期時總是嚴重腹痛，即使吃止痛藥也無效，月經還越來越長，甚至可能長達半個月，嚴重影響生活，導致妹妹有段時間相當憂鬱。

江老師表示，「妹妹說，那段時間她真的覺得不想活了」，但如今經過積極治療，不僅可以正常生活，也不用再擔心月經會對生活造成甚麼影響。

痛經在人類歷史中長久存在，卻直到19世紀才被定義為醫學名詞。黃泓淵說，子宮內膜異位症在全世界不論人種、地區的盛行率都約10%到20%，且隨人類生命周期拉長、晚婚晚育，有逐漸上升趨勢。

黃泓淵提醒，若經痛有越來越嚴重、疼痛時間拉長，或吃止痛藥也壓不住的情況，應就醫做進一步檢查，若長期忽視恐有癌變可能。若姊妹間有人有子宮內膜異位症，罹患此病的機率會比常人高3倍。此疾病也與免疫有關，免疫異常也可能造成風險增加。

子宮 月經 經痛

延伸閱讀

7旬婦跌倒痛到難翻身 竟是「骨質疏鬆」造成壓迫性骨折

發炎性腸道疾病好發青壯年 用藥勿斷防惡化

停經後出血以為「回春」 醫：小心是棘手的子宮內膜癌

子宮肌瘤導致經血過多 恐增心血管負擔

相關新聞

1100克早產女嬰心臟異常 極細血管「3.5公分手術」搶命成功

花蓮一名僅1100公克的早產女嬰「小排骨」，出生後不久因呼吸困難與心臟負荷過重住進加護病房，經診斷罹患「開放性動脈導管」，若未及時處理恐引發心臟衰竭等致命併發症。醫療團隊在僅約3.5公分的手術視野與極細血管中執行肺動脈導管結紮手術，最終順利完成，女嬰也康復出院。

政院拍板！6大社福津貼調漲23.5％ 最高月領多4千、89萬人受益

行政院今天通過「六大社福津貼調增方案」，低收入戶家庭生活補助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、身障者生活補助、中低收入老人生活津貼及弱勢兒少生活扶助均調升23.5%。衛福部社工司副司長楊雅嵐指出，調幅比照日前已調升的老農津貼、國民年金，調整後預計受益人數89萬人，未來將增加調整頻率，每2年依物價指數，評估調整補助金額。

喉嚨好像刀割！沒去日本竟染「食人菌」 一家8人感染、8歲兒哭喊痛

俗稱「食人菌」A族鏈球菌最近在日本流行，彰化縣吳姓婦人家族八口沒去日本竟集體感染，8歲兒子先昏睡1天，醒來後哭著說喉嚨「被刀割到」好痛，其餘7名家人也出現相同症狀，求醫後服用抗生素，不適感逐漸減輕。

小綠人不再快跑！交通部：仍保留「閃爍」 燈號將統一

交通部昨公告修法，明確定義「行人綠燈閃光」倒數時，尚未進入道路者「避免跨入」，等於免罰，新制明天上路，但行政院長卓榮泰昨主持完「中央道路交通安全會報」後卻口誤，要求取消「小綠人閃爍」加速動畫。交通部今澄清，並非取消「小綠人閃爍」，而是取消「小綠人快跑」號誌，另今年全國行人綠燈號誌將統一。

全台130萬身障者 政院加碼生活津貼只給34.2萬人 障盟籲放寬補助門檻

行政院拍板社福津貼加碼，其中身障者生活補助費雖調高約千元，但僅受益人數僅34.2萬，而全台身障人口總數已高達130萬人。身心障礙聯盟秘書長洪心平指出，身障生活補助有經濟篩選，僅中低收入身障者能領取，與「社會救助法」制度勾連，採「家戶合計」制度，許多參者弱勢遭家人棄養，也無力打官司，卻被認為有家庭經濟支援，而被排除在補助對象之外，呼籲放寬這項限制。

懷特新藥總經理李伊伶當選「十大傑出女青年」 父女皆為傑出青年傳佳話

中華民國第27屆「十大傑出女青年」於3月8日國際婦女節揭曉，懷特新藥總經理李伊伶以新藥開發、實踐藥物可近性及癌症照護標準制定等深耕生醫領域的傑出表現，當選今年「十大傑出女青年」。她的父親、美吾華集團董事長李成家在民國73年也曾當選十大傑出青年，父女先後當選十傑，傳為佳話。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。