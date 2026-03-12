經痛變嚴重、吃藥壓不住　小心子宮內膜異位症

不少女性經痛會想吞止痛藥解決，或忍一忍就算了。醫師今天提醒，若經痛越來越嚴重、疼痛時間拉長，或吃止痛藥也壓不住，就要小心子宮內膜異位症，姊妹間有病史更要注意。

台灣子宮內膜異位症學會理事長黃泓淵在衛教記者會說明，子宮內膜是身體為了準備懷孕而產生，當懷孕失敗，這些組織必須離開身體，因而形成「月經」。過去研究發現，約9成女性會有經血逆流現象；這些經血夾帶子宮內膜細胞從輸卵管逆流到腹腔，或隨著血液、淋巴跑到身體其他部位，正常來說，免疫細胞會將其吞噬，否則就會形成「子宮內膜異位症」。

月經逆流會造成不同程度的經痛與症狀，黃泓淵說明，身體為了抵抗逆流經血，會用很多組織包圍起來；以卵巢為例，會引起發炎、形成黑色膿包，造成巧克力囊腫，而這些逆流經血有10%可能跑到身體其他部位，如跑到肺臟可能造成生理期來時咳血、跑到鼻腔造成聞到血腥味等。

網紅江老師也分享，因自己罹患「邊緣性卵巢癌」，開始提醒身邊親朋好友不要忽視身體警訊，沒想到妹妹一檢查，發現有子宮內膜異位症。原來妹妹過去生理期時總是嚴重腹痛，即使吃止痛藥也無效，月經還越來越長，甚至可能長達半個月，嚴重影響生活，導致妹妹有段時間相當憂鬱。

江老師表示，「妹妹說，那段時間她真的覺得不想活了」，但如今經過積極治療，不僅可以正常生活，也不用再擔心月經會對生活造成甚麼影響。

痛經在人類歷史中長久存在，卻直到19世紀才被定義為醫學名詞。黃泓淵說，子宮內膜異位症在全世界不論人種、地區的盛行率都約10%到20%，且隨人類生命周期拉長、晚婚晚育，有逐漸上升趨勢。

黃泓淵提醒，若經痛有越來越嚴重、疼痛時間拉長，或吃止痛藥也壓不住的情況，應就醫做進一步檢查，若長期忽視恐有癌變可能。若姊妹間有人有子宮內膜異位症，罹患此病的機率會比常人高3倍。此疾病也與免疫有關，免疫異常也可能造成風險增加。