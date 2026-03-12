交通死亡降幅龜速 去年奪2858命僅降3.1％未達標

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
2025年全年因交通事故死亡有2858人，相比2024年減少92人死亡，降幅3.1％。記者胡瑞玲／攝影
2025年全年因交通事故死亡有2858人，相比2024年減少92人死亡，降幅3.1％。記者胡瑞玲／攝影

交通部今召開2026年3月份道路交通安全說明記者會，根據交通部統計，2025年全年因交通事故死亡有2858人，相比2024年減少92人死亡，降幅3.1％，距離原訂目標7％僅達4成4；相比基準年2023年減少165人，降幅5.5％，僅完成原訂目標15％的3成7。

根據統計，去年1至12月死亡人數為2858人，較2024年同期減少92人，降幅3.1％；較2023年同期減少165人，降幅5.5％。

賴清德總統政見宣示2030年道路交通事故死亡降低50%，也就是每年須要達減少7%目標，行人目標亦同。但根據交通部統計，2025年交通死亡人數相比2024年僅降幅3.1％，與每年須達減少7％目標，僅完成目標的約4成4；2025年交通死亡人數相比基準年2023年僅降幅5.5％，與原訂降幅15％目標僅完成約3成7，凸顯每年交通死亡人數降幅緩慢，2050年零死亡目標恐跳票。

針對各縣市2025年整體死亡人數統計，交通部路政及道安司長吳東凌說，30日整體死亡統計部分，13個縣市政府呈現下降趨勢，但仍有4縣市死亡人數增加，包含新北市、基隆市、嘉義市、台南市，盼未來道安上多努力；行人死亡人數部分，也有4縣市惡化，包含台中市、雲林縣、嘉義縣、高雄市

此外，吳東凌表示，高雄市雖呈現下降趨勢，不過2025年30日整體死亡人數仍有307人，為全國之冠，台南市304人居次，台中市291人位居第三。

交通部統計，各縣市2025年交通死亡人數前3名為高雄市307人、台南市304人、台中市291人，另外新北市死亡數為278人、桃園市241人；行人死亡人數前3名縣市為台中市57人、新北市44人、高雄市38人、桃園市36人。

交通部政務次長陳彥伯表示，最新統計顯示2025年1、2月交通事故A1類死亡朝下降趨勢發展，顯示過去對道安的努力及各項改善措施達到一定成果，但因需要時間作業及努力，今年起，交通部與地方縣市政府會就各種改善措施加強力度執行，將與時間賽跑，有效看到改善成果。

吳東凌說，目前道安改善距離目標仍有一段距離，2025年道安表現不管是兒少、酒駕、行人死亡等降幅都達到一定程度，其中機車跟高齡者死亡較多，其次是國內交通事故型態以自摔、自撞事故比例較嚴重，包含無照駕駛情況惡化，未來將把道安改善重點優先放在機車族群級高齡者，今年將針對重要族群研擬精進策略，推動道路改善，讓改善幅度擴大、速度加快。

各縣市2025年30日行人死亡人數統計分析。圖／交通部提供
各縣市2025年30日行人死亡人數統計分析。圖／交通部提供

各縣市2025年30日整體交通死亡人數統計分析。圖／交通部提供
各縣市2025年30日整體交通死亡人數統計分析。圖／交通部提供

