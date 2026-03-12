彰化家族群聚染A型鏈球菌　醫：喉嚨劇痛快就醫

彰化縣吳姓婦人家族8人過年後喉嚨痛如刀割，陸續就醫，有6人住院6天，經細菌培養證實感染死亡率高、俗稱「食人菌」的A型鏈球菌，疑聚餐群聚感染，醫師提醒喉嚨劇痛快就醫。

衛生福利部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉今天透過新聞稿表示，A型鏈球菌被視為喉嚨殺手，人潮聚集處即可能透過飛沫傳播，如果喉嚨劇痛應盡快就醫釐清，防範嚴重併發症。

吳姓婦人的8歲兒子日前昏睡一整天後，形容喉嚨劇痛像被刀割，就醫發現扁桃腺腫大，嘴巴張不開，後來婦人及其餘家人共8人也發生同樣症狀，其中6人症狀嚴重住院6天，推測是家族聚餐時傳染。

馬瑞杉說，A型鏈球菌主要透過飛沫及接觸傳染，常見症狀包括急性咽喉炎、扁桃腺紅腫、劇烈喉嚨痛與高燒不退，部分個案可能演變成猩紅熱、急性腎絲球腎炎、急性風濕熱、蜂窩性組織炎、化膿性肌肉炎或壞死性筋膜炎，甚至引發毒性休克症候群，造成多重器官衰竭，也可能短時間惡化引發休克死亡。

馬瑞杉表示，A型鏈球菌死亡率達30%到50%，未有疫苗可防治，併發症後果很嚴重，民眾喉嚨劇痛要特別留意，一旦確診就要完成10天抗生素療程，絕不能症狀緩解自行停藥，以避免復發或產生抗藥性。

醫師說，要避免感染A型鏈球菌，出入公共場所最好戴口罩與勤洗手，只要同住者有1人感染，至少感染者要立即戴口罩，避免群聚感染。