冷氣團接連報到 初春護心3招抗溫差

即使已經初春，但近日冷氣團接連報到，日夜溫差恐達10度以上，國民健康署建議心血管疾病患者及高齡長者避晨寒、牢記徵兆把握黃金救援期與日常定期監控三高，以護心3招抗溫差。

台語諺語形容「春天後母面」，面對極大溫差變化，國健署長沈靜芬近日透過新聞稿提醒，劇烈溫差易使血管強烈收縮、引發血壓升高，增加急性中風與心肌梗塞的風險，呼籲心血管疾病患者、三高族群及高齡長者等高危險群，外出避開低溫時段、留意不適警訊，並定期監控三高。

國健署也傳授春日護心3招，第1招是「結伴同行避晨寒」，應盡量避開清晨或夜晚低溫時段外出，外出活動、運動時，盡量等太陽出來、氣溫回升後再出門；心血管疾病患者及高齡長者最好結伴同行，相互照應，若感到任何不適，應立即停止活動並尋求協助。

第2招為「牢記徵兆把握黃金救援期」，國健署說明，若出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等心臟病徵兆，或是「微笑困難、舉手無力、說話不清楚」的中風警訊，請立即撥打119並記下發作時間，切勿自行開車就醫，以免錯失黃金治療時間。

第3招則是「日常定期監控三高」，國健署建議，30歲以上民眾可多加利用免費成人預防保健服務，持續掌握自身三高數據，建議血壓值≦120/80mmHg、血糖值空腹血糖標準為70-99 mg/dL，血脂部分，低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C），無併發症的一般民眾應<130 mg/dL。

若數值超過建議標準值持續監控而未改善，建議進一步諮詢醫療人員，沈靜芬再次呼籲，除了落實低溫保暖，「定期監測三高」更是預防心血管疾病的根本之道；已有三高病史的慢性病患者，務必遵從醫囑按時服藥，切勿因自覺無不適症狀就自行停藥或減藥。