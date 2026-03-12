6弱勢津貼調漲23.5% 共撥244億7月上路

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】身障者、中低收老人、弱勢兒少，以及低收入戶的家庭、兒童、就學等生活補助將調高，每月最低補助5千元！行政院12日拍板，六大社福津貼將全面調增23.5%，CPI成長率達3%即調整，受益人數89萬人，今年中央負擔總經費244.4億元，明年335.6億元，預計7月實施。

衛福部強調，相關預算恐受總預算審議進度影響，呼籲在野黨儘速審議。

兒少補助月增2803元

行政院12日拍板衛福部規劃之「六大社福津貼調增方案」，給付金額調增達23.5%，每月最高可增加4789元，並加強照顧弱勢兒少，補助金額調升到至少每月5千元，預計共照顧89萬人。此外，相關補助調整新增每2年檢討機制，當消費者物價指數（CPI）成長率達3%即調整補助。

衛福部表示，考量現行弱勢兒童及少年生活扶助給付金額偏低，本次規劃調整特別加強支持弱勢家庭照顧兒童及少年，統一調高兒少生活補助到至少每月5千元，弱勢兒少生活扶助每月可增加2339元至2803元之補助。社福津貼調增推估今年所需經費244.4億，明年335.6億，盼今年總預算案審完後能進行預算追加。

低收補助25168元

「低收入戶家庭生活補助」現行為6825元至20379元，預計調增8429元至25168元，受益7.7萬人；「低收入戶兒童生活補助」，現行為2313元至8289元，調增為5000元至10237元，受益5.8萬人；「低收入戶就學生活補助」現行為6825元，調升為8429元，受益 2.8萬人。

「身心障礙者生活補助費」現行為4049元至9485元，調升至5000元至11713元，受益34.2萬人；「中低收入老人生活津貼」現行為4164元至8329元，調升為5142元至10286元，受益26.6萬人；「弱勢兒童及少年生活扶助」，現行為2197元至2661元，調升為5000元，受益11.9萬人。

衛福部次長呂建德表示，23.5%是比照老農與國民年金的增幅進行調整，今年經費為244.4億元，其中152.6億元為常規預算，原本25.9億元的預算將追加至65.9億，而追加預算受制於總預算審議程序，尤其近年來物價上漲對弱勢民眾衝擊甚大，呼籲立法院儘速審議總預算。

【更多精采內容，詳見 】