影／武陵農場櫻花季後驚喜美景 雪白霧社櫻與粉紅桃花交織

今年武陵櫻花季已接近尾聲，農場內目前有遍地盛開的粉紅色桃林，還有珍貴的台灣原生種霧社櫻，粉紅與雪白花海結合，吸引遊客上山賞花再一波。

武陵農場表示，農場大家熟悉的紅粉櫻花已逐漸謝幕，但山林間仍可見到晚櫻的優雅身影。目前正是台灣原生種霧社櫻綻放的時節，不同於緋寒櫻的濃艷，霧社櫻以潔白如雪的小巧花朵著稱。從高處俯瞰，點綴在翠綠山巒間的白櫻，宛如初春尚未消融的殘雪，與粉紅桃花交織出最美的對比色。

而三月是桃花主場，農場成片的桃林綻放出燦爛的粉紅花海，遊客漫步在桃林隧道中，體驗花瓣如雨般落下的「桃花舞春風」浪漫。

農場表示，在這一波花季中，最引人入勝的莫過於「桃接李」的特殊景觀。這是結合美學與農業產值的栽植技術，員工將李樹枝條嫁接在桃樹上，能提升果實的生長勢，更在花季時創造出「一樹雙色」或「紅白輝映」的奇觀。

武陵農場目前有遍地盛開的粉紅桃林，另有台灣原生種霧社櫻糸搭配。圖／武陵農場提供

武陵農場目前有遍地盛開的粉紅桃林，另有台灣原生種霧社櫻糸搭配。圖／武陵農場提供