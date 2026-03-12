國人愛吃櫻桃排擠本土葡萄、芭樂銷售量 價跌等待回春

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣早春溫室葡萄結實纍纍。記者簡慧珍／攝影
國人愛吃櫻桃等進口水果，去年底到今年初的櫻桃價格下跌，衝擊台灣冬季水果銷量和售價，葡萄較去年同期跌價約25%，番石榴產地收購價每公斤10元至20元，農民叫苦不迭，預料冬季水果低價將延續半個月以上。

根據經濟日報等資料統計，去年元月到8月的櫻桃進口量約兩噸，相較2024年同期增加48%，今年元月進口7288噸，較去年同期增加47.8%，價格因進口量大增比同期便宜約20%。

櫻桃向來被視為高貴水果，傳統觀念「紅色補血」，跌價後的櫻桃成為自用及送禮首選，影響台灣冬季水果銷量。彰化縣葡萄農陳育仁說，去年中部地區溫室葡萄冷藏等待春節前釋出，遇到櫻桃暢銷，本土冷藏葡萄市況不理想，賣到春節過後還有剩，有些葡萄農忍痛賠售。

陳育仁表示，原本冷藏葡萄賣完就是早春葡萄接著上市，未料今年兩者銷售撞期，早春葡萄新鮮度、賣相都好，且去年7、8月豪大雨損壞部分葡萄園，早春葡萄整體產量減少四成，照理說應該價格上漲，現今卻「舶來品」水果被拉低25%，去年同期每公斤100元，今年批發價滑落至75元。

陳育仁的「易夫溫室葡萄」去年夏末整枝，10月催芽，經120天至130天生長，第一批早春葡萄在春節前採收，特級品每公斤仍有百元以上行情；他表示，早春葡萄分批催芽、分批採收，可採摘到六月初，整體價格要等櫻桃季結束才恢復正常，預計3月20日櫻桃賣得差不多，早春葡萄售價就能開始回升。

全國每兩顆葡萄有一顆來自彰化縣，彰化番石榴種植面積位居全國第三大，目前產地收購價每公斤約10至20元。彰化種植面積排名第一的溪州鄉，鄉農會總幹事彭顯賦說，去年7、8月天然災害重創芭樂園，災後農民積極復種，去年底產量漸增，除了本土冬季水果例如柑橘、蜜棗競爭，還有進口水果櫻桃的挑戰，芭樂銷量不理想，可能五月以後售價回歸正常。

彰化縣易夫溫室葡萄園負責人陳育仁採收早春葡萄。記者簡慧珍／攝影
彰化縣易夫溫室葡萄園忙著採收巨峰葡萄。記者簡慧珍／攝影
