小三通回溫陸客持續增多 特產業者嘆：多是「窮遊」生意難做

隨著小三通航線逐步恢復常態化，大陸旅客來金門旅遊人數持續增加。金門縣政府觀光處近期委託國立金門大學進行「大陸自由行旅客在金門消費與旅遊動向之調查研究」，透過實地訪查與問卷調查，了解福建地區自由行旅客對金門旅遊環境的觀感與再訪意願，並掌握消費型態變化，作為未來觀光政策與行銷規劃的重要參考。

縣府觀光處指出，小三通旅運量近年明顯回升，2024年往返總人次約130萬人，2025年更突破184萬人次，已回到疫情前高峰的9成以上水準。旅客結構方面，2025年台籍旅客約占73.77%，大陸及港澳旅客約占24.86%，外籍旅客約占1.36%。

若以持旅遊簽證來金的大陸旅客統計，去年全年約19萬5千人次；自2024年9月27日恢復福建居民來金旅遊至2026年2月止，累計約26萬5千餘人，其中團體旅客僅占3.88%，自由行高達96.12%，顯示陸客來金旅遊型態已與過去團體旅遊為主的模式大不相同。

研究指出，金門在兩岸旅遊版圖中的角色正逐漸轉變，過去金門常被視為兩岸交通的中繼站，如今逐步發展為跨境觀光目的地；隨著自由行旅客增加，旅遊需求也從傳統的購物與觀光，轉向文化體驗與生活探索，戰地遺址、閩南聚落文化以及在地生活氛圍，逐漸成為吸引旅客的重要元素。

此外，陸客回流也帶動地方觀光產業逐漸復甦。市區商圈、餐飲、旅宿及零售業普遍感受到人潮回溫，尤其在2025年大陸「十一」長假期間，小三通單日入出境人數創下新高，金門市區明顯出現觀光人潮。近年興起的微型電動二輪車租賃，也成為自由行旅客探索金門的重要交通工具，許多旅客騎著電動車穿梭於市區與聚落巷弄，形成近年金門街頭常見的旅遊景象。

據了解，過去金門觀光高度依賴陸客團體旅遊，旅行團多安排固定行程，遊客常會到特產店集中消費，高粱酒、貢糖、牛肉乾等商品往往一買就是整箱，帶動特產產業蓬勃發展。然而隨著自由行成為主流，消費模式也出現明顯改變，不少特產業者坦言，雖然街頭可以看到陸客身影增加，但實際消費力卻明顯不如過去。

有業者坦言，現在來金門的陸客多半採自由行方式，「窮遊」情形相當普遍，通常三三兩兩同行，抵達金門後租用電動二輪車四處走訪景點，行程安排相當彈性。「他們會逛街、拍照、吃小吃，但很少像以前那樣進特產店大量購物。」

業者指出，以往團客在導遊帶領下，常會安排固定行程前往特產店購物，許多遊客一次就會購買整箱高粱酒、貢糖或牛肉乾，消費力相當驚人。然而自由行旅客購買習慣不同，大多只購買少量伴手禮，甚至只是逛一逛就離開。

有特產業者表示，現在陸客消費多集中在街邊小吃與平價餐飲，例如蚵嗲、燒餅、廣東粥或各式點心，花費金額相對不高，加上不少旅客停留時間短，多半一至兩天就離開金門，整體消費金額自然有限。

部分業者直言，疫情前陸客團是金門特產業的重要客源，生意好的時候一天能接好幾團遊客，如今雖然小三通人潮回來了，但購買特產的比例明顯下降，「人潮有，但錢沒有以前多」，不少業者因此感嘆生意比過去難做。

隨著陸客來金人潮逐步回溫，觀光熱潮帶動微型電動二輪車租借需求激增，卻也衍生交通安全疑慮等亂象。記者蔡家蓁／攝影

隨著小三通航線逐步恢復常態化，大陸旅客來金門旅遊人數持續增加，每逢假日小三通的通關處都大排長龍。圖／縣府提供