快訊

政院拍板！6大社福津貼調升23.5％ 最高月領多4千、89萬人受益

翹班駕車闖平交道遭列車撞…台鐵新埔站副站長移送法辦 最高罰9萬+吊扣駕照1年

「遠洋合作」發威？ 傳李洋邀彭政閔、李智凱進入公視董事候選名單

小三通回溫陸客持續增多 特產業者嘆：多是「窮遊」生意難做

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
隨著小三通航線逐步恢復常態化，大陸旅客來金門旅遊人數持續增加，去年全年陸客就有約19萬5千人次。圖／縣府提供
隨著小三通航線逐步恢復常態化，大陸旅客來金門旅遊人數持續增加，去年全年陸客就有約19萬5千人次。圖／縣府提供

隨著小三通航線逐步恢復常態化，大陸旅客來金門旅遊人數持續增加。金門縣政府觀光處近期委託國立金門大學進行「大陸自由行旅客在金門消費與旅遊動向之調查研究」，透過實地訪查與問卷調查，了解福建地區自由行旅客對金門旅遊環境的觀感與再訪意願，並掌握消費型態變化，作為未來觀光政策與行銷規劃的重要參考。

縣府觀光處指出，小三通旅運量近年明顯回升，2024年往返總人次約130萬人，2025年更突破184萬人次，已回到疫情前高峰的9成以上水準。旅客結構方面，2025年台籍旅客約占73.77%，大陸及港澳旅客約占24.86%，外籍旅客約占1.36%。

若以持旅遊簽證來金的大陸旅客統計，去年全年約19萬5千人次；自2024年9月27日恢復福建居民來金旅遊至2026年2月止，累計約26萬5千餘人，其中團體旅客僅占3.88%，自由行高達96.12%，顯示陸客來金旅遊型態已與過去團體旅遊為主的模式大不相同。

研究指出，金門在兩岸旅遊版圖中的角色正逐漸轉變，過去金門常被視為兩岸交通的中繼站，如今逐步發展為跨境觀光目的地；隨著自由行旅客增加，旅遊需求也從傳統的購物與觀光，轉向文化體驗與生活探索，戰地遺址、閩南聚落文化以及在地生活氛圍，逐漸成為吸引旅客的重要元素。

此外，陸客回流也帶動地方觀光產業逐漸復甦。市區商圈、餐飲、旅宿及零售業普遍感受到人潮回溫，尤其在2025年大陸「十一」長假期間，小三通單日入出境人數創下新高，金門市區明顯出現觀光人潮。近年興起的微型電動二輪車租賃，也成為自由行旅客探索金門的重要交通工具，許多旅客騎著電動車穿梭於市區與聚落巷弄，形成近年金門街頭常見的旅遊景象。

據了解，過去金門觀光高度依賴陸客團體旅遊，旅行團多安排固定行程，遊客常會到特產店集中消費，高粱酒、貢糖、牛肉乾等商品往往一買就是整箱，帶動特產產業蓬勃發展。然而隨著自由行成為主流，消費模式也出現明顯改變，不少特產業者坦言，雖然街頭可以看到陸客身影增加，但實際消費力卻明顯不如過去。

有業者坦言，現在來金門的陸客多半採自由行方式，「窮遊」情形相當普遍，通常三三兩兩同行，抵達金門後租用電動二輪車四處走訪景點，行程安排相當彈性。「他們會逛街、拍照、吃小吃，但很少像以前那樣進特產店大量購物。」

業者指出，以往團客在導遊帶領下，常會安排固定行程前往特產店購物，許多遊客一次就會購買整箱高粱酒、貢糖或牛肉乾，消費力相當驚人。然而自由行旅客購買習慣不同，大多只購買少量伴手禮，甚至只是逛一逛就離開。

有特產業者表示，現在陸客消費多集中在街邊小吃與平價餐飲，例如蚵嗲、燒餅、廣東粥或各式點心，花費金額相對不高，加上不少旅客停留時間短，多半一至兩天就離開金門，整體消費金額自然有限。

部分業者直言，疫情前陸客團是金門特產業的重要客源，生意好的時候一天能接好幾團遊客，如今雖然小三通人潮回來了，但購買特產的比例明顯下降，「人潮有，但錢沒有以前多」，不少業者因此感嘆生意比過去難做。

隨著陸客來金人潮逐步回溫，觀光熱潮帶動微型電動二輪車租借需求激增，卻也衍生交通安全疑慮等亂象。記者蔡家蓁／攝影
隨著陸客來金人潮逐步回溫，觀光熱潮帶動微型電動二輪車租借需求激增，卻也衍生交通安全疑慮等亂象。記者蔡家蓁／攝影

隨著小三通航線逐步恢復常態化，大陸旅客來金門旅遊人數持續增加，每逢假日小三通的通關處都大排長龍。圖／縣府提供
隨著小三通航線逐步恢復常態化，大陸旅客來金門旅遊人數持續增加，每逢假日小三通的通關處都大排長龍。圖／縣府提供

金門的陸客越來越多，每逢假日街道上總會擠滿逛街與採購的陸客潮，但他們消費多集中在街邊小吃與平價餐飲。記者蔡家蓁／攝影
金門的陸客越來越多，每逢假日街道上總會擠滿逛街與採購的陸客潮，但他們消費多集中在街邊小吃與平價餐飲。記者蔡家蓁／攝影

金門 大陸 金門大學

延伸閱讀

「2026台灣燈會」嘉義登場 金門跨海行銷超萌阿特IP氣偶超吸睛

相關新聞

政院拍板！6大社福津貼調升23.5％ 最高月領多4千、89萬人受益

行政院今天通過「六大社福津貼調增方案」，低收入戶家庭生活補助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、身障者生活補助、中低收入老人生活津貼及弱勢兒少生活扶助均調升23.5%。衛福部社工司副司長楊雅嵐指出，調幅比照日前已調升的老農津貼、國民年金，調整後預計受益人數89萬人，未來將增加調整頻率，每2年依物價指數，評估調整補助金額。

小綠人快跑畫面要掰了 交通部：保留「閃爍」 行人號誌今年將統一

交通部昨公告修法，明確定義「行人綠燈閃光」倒數時，尚未進入道路者「避免跨入」，等於免罰，新制明天上路，但行政院長卓榮泰昨主持完「中央道路交通安全會報」後卻口誤，要求取消「小綠人閃爍」加速動畫。交通部今澄清，並非取消「小綠人閃爍」，而是取消「小綠人快跑」號誌，另今年全國行人綠燈號誌將統一。

血型決定易生什麼病？日醫學研究：1血型天生抗新冠、卻擋不了腸胃疾病

據日媒President Online報導，血型不僅影響性格，更會決定罹患特定傳染病的機率。大阪大學名譽教授深瀬浩一指出，一般認為對新冠病毒與瘧疾抵抗力較強的「O型血」，其實在腸胃道感染症上有著致命弱點，其天敵正是「霍亂」與「幽門桿菌」。

今起乾冷「1時段」酷寒跌到9度低溫 注意強風周末才會回暖

今天起一直到周末各地大致上晴朗穩定、相當舒適的天氣，中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，這段期間很適合外出走走或洗衣曬被。今天隨著大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸南下，下半天之後氣溫逐漸下降。明天、周六清晨受到冷空氣以及輻射冷卻的影響，還是會出現明顯低溫，日夜溫差比較大，要多加注意溫度變化和保暖。

「遠洋合作」發威？ 傳李洋邀彭政閔、李智凱進入公視董事候選名單

公視董事第二波候選名單已呈報行政院。根據上報報導，文化部長李遠透過運動部長李洋遊說，「遠洋合作」成功邀得「恰恰」彭政閔、「鞍馬王子」李智凱進入公視董事候選名單。文化部則表示，公視董監事候選名單依規定由行政院提名，為尊重審查委員，文化部將於候選名單送請所有審查委員後，以正式新聞稿方式公布。

榮民醫院告示掀「錯字風暴」 網笑翻：各打五十大板

榮民醫院停車場告示字詞錯誤，引發網友熱烈討論。有網友分享照片，因「在」字錯用而被更正為「再」，卻再度出現錯字，引發幽默留言與調侃。部分人也為醫院的用心良苦表示理解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。