竹子湖海芋、繡球花季登場　北市陽明山例假日交管

很多人想靠吃優格、喝優酪乳補充益生菌，卻常聽到「好菌進到胃裡就會被胃酸殺光」的說法。對此，內分泌專科醫師蔡明劼表示，其實這是一個常見誤解，市售合格產品中的益生菌多半經過挑選，具備耐酸、耐膽鹽的特性，加上乳製品本身也能提供保護，即使部分菌在胃中被破壞，仍有足夠數量能抵達腸道發揮作用。

2026-03-12 13:27