竹子湖海芋、繡球花季登場 北市陽明山例假日交管
台北市竹子湖海芋及繡球花季明天登場，台北市警察局交通警察大隊表示，鑒於活動為期101天，陽明山部分路段於例假日期間將實施交通管制，並加強取締及拖吊違規停車。
北市交通警察大隊發布新聞稿表示，「2026年竹子湖海芋及繡球花季」將於3月13日起至6月21日止舉行，為維護竹子湖地區及周邊道路交通秩序，於例假日期間將實施交通管制措施，包括派員加強疏導車流、取締及拖吊違規停車。
活動期間將視陽明山區交通狀況機動調整管制，交通警察大隊說明，首先為「仰德大道與至誠路口」及「福林路與忠勇街口」，將實施上山管制（上午8時至下午3時），持通行證（條）的自小客（貨）車除外；另外，3月14、15日配合陽明山花季調整為上午7時至下午4時管制上山。
其次，為「陽明路與中橫街口」及「格致路與光華路口」實施下山管制（下午2時至晚間6時），將視仰德大道下山車流狀況，彈性管制下山。
還有「竹子湖地區道路管制」，時間為上午9時至晚間6時，湖田橋往西，經海芋大道往中正山的岔路口採順時鐘單行管制，頂湖段採單向通行且禁止迴轉。
交通警察大隊提醒，因山上停車空間有限，為避免停車不便或交通壅塞降低遊興，呼籲上山賞花民眾儘量搭乘大眾運輸前往。
