政院拍板！6大社福津貼調升23.5％ 最高月領多4千、89萬人受益

行政院今天通過「六大社福津貼調增方案」，低收入戶家庭生活補助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、身障者生活補助、中低收入老人生活津貼及弱勢兒少生活扶助均調升23.5%。衛福部社工司副司長楊雅嵐指出，調幅比照日前已調升的老農津貼、國民年金，調整後預計受益人數89萬人，未來將增加調整頻率，每2年依物價指數，評估調整補助金額。

衛福部自115年1月至116年1月，依「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性條例」加發弱勢生活補助，本次考量物價調升，再墊高給付金額23.5%，預計從今年7月開始生效。調整金額最高者為低收入戶家庭生活補助，今年加發後依各縣市生活費不同，每月最高可拿2萬1379元，7月起調升後最可每月可領2萬5168元，增加3789元。

衛福部指出，本次社福津貼規畫調增有三大重點，一是調增6項社福津貼額度，保障弱勢生計；二為加強兒少扶助，提供至少每月5000元生活補助；三是縮短為每2年檢討CPI調增情形，成長率達3%即調整補助金額度。

楊雅嵐指出，社福津貼調增所需經費，每年為335.6億，盼於今年中央政府總預算案完成法定程序後，進行預算追加，及早提升對弱勢民眾的福利照顧。

楊雅嵐指出，考量現行弱勢兒少生活扶助金額偏低，依各縣市最低生活費，115年原規畫補助2697至3161元不等，本次社福津貼調整加大補助，7月起將弱勢兒少生活補助統一調升為5千元，調幅高於23.5%，且縮短縣市間補助差距，預計受惠兒少人數達11.9萬人；另低收入戶兒童生活補助，則會從115年補助3313至9289元，調升至7月起補助至少5千元，至多1萬237元，嘉惠5.8萬人。

楊雅嵐指出，為使補助款能更及時反映物價及生活成本變動、更貼近實際生活水平，除現有4年一次定期調整機制外，增加每2年期中檢討消費者物價指數（CPI）調增情形，成長率達3%即調升補助，本次新制配合老農津貼、國民年金修法後實施，預計115年7月起上路，所增加經費由中央全額負擔，8項社福津貼合計可照顧共318萬人。