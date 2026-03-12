日本麻疹疫情持續升溫 醫提醒出遊先補強保護力

快訊

中央社／ 記者沈佩瑤台北12日電
日本穩居台灣人出國旅遊首選，隨著當地麻疹疫情升溫創7年新高。醫師今天提醒，麻疹傳染力強且初期症狀與感冒相似，呼籲幼兒應按時施打疫苗，特定年齡層成人也應補強保護力。聯合報系資料照片
日本穩居台灣人出國旅遊首選，隨著當地麻疹疫情升溫創7年新高。醫師今天提醒，麻疹傳染力強且初期症狀與感冒相似，呼籲幼兒應按時施打疫苗，特定年齡層成人也應補強保護力。

根據衛生福利部疾病管制署統計，國內今年截至3月4日，累計4例麻疹病例，年齡介於未滿1歲至40多歲，其中2例為國內感染病例，另2例為境外移入病例，感染國家為越南及馬來西亞各1例。

疾管署提醒，全球麻疹疫情持續，亞洲如馬來西亞、越南、新加坡、日本、印尼、印度、蒙古及哈薩克等國家，自去年迄今持續有病例發生。

其中日本今年麻疹為近7年同期新高，以東京都和大阪府最多，其次為千葉縣、新潟縣、埼玉縣和栃木縣等。馬偕醫院家醫科醫師馬筱淇今天透過新聞稿提醒，麻疹最狡猾之處，在於「一開始看起來像感冒」。

馬筱淇指出，麻疹前幾天症狀多為發燒、咳嗽、流鼻水、紅眼，與一般上呼吸道感染無異，往往要到幾天後全身出疹才被警覺。若患者照常通勤、上課，而周遭人員缺乏免疫力，極易造成大規模擴散。

台灣從1978年起全面推行嬰幼兒接種相關疫苗，因此1981年（含）以後出生者，多數沒得過麻疹，且小時候打過的疫苗，保護力已在衰退。因此，馬筱淇提醒，這群人若計畫前往流行地區，建議諮詢旅遊門診補打。

此外，「工作性質會頻繁接觸外國人者」、「未滿1歲尚未接種公費麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），計畫前往流行地區者」等族群，馬筱淇也建議與專業人員討論，評估接種需求。

