影／新竹公車行駛「車門大開」乘客緊抓扶手狂吹風 市府要懲處

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹報導
新竹市由新竹火車站開往南寮的藍15區公車，近日被市民拍下行駛中「車門大開」畫面，站在門邊的乘客只能緊抓把手，任憑強風狂吹，影片引發社群熱議。圖／網友「ce_.721」授權提供
新竹市由新竹火車站開往南寮的藍15區公車，近日被市民拍下行駛中「車門大開」畫面，站在門邊的乘客只能緊抓把手，任憑強風狂吹，影片引發社群熱議。圖／網友「ce_.721」授權提供

新竹市由新竹火車站開往南寮的藍15區公車，近日被市民拍下行駛中「車門大開」畫面，站在門邊的乘客只能緊抓把手，任憑強風狂吹，影片引發社群熱議。市府也緊急回應，該案已送公車審議會懲處，並要求業者發車前務必確認車門已確實關閉再駛離。

網友「ce_.721」在社群Threads上貼出影片，當時公車正行駛於市區街道，車上有不少乘客站立，令人捏把冷汗的是，公車後方車門呈現完全開啟狀態，車外街景與招牌迅速掠過，強風不斷灌入車內，站在門邊的乘客僅能默默抓緊鋼管扶手維持平衡，經乘客反映後，司機才把門關上。

影片一出立刻掀起熱烈討論，「當時一直聽到其他人說門沒關超好笑」、「我都很佩服開著然後在那邊乖乖吹風的乘客」、「連公車上風都那麼大」，也有網友笑稱原PO運氣特殊，「我真的很少遇到公車門沒關的，你開到隱藏盲盒」，對此原PO則無奈回應「我遇到4、5次了」。

也有網友替公車司機緩頰說，「並不是有司機故意不關門，這種車採用按鍵式開關，按鈕按久了，有時候會接觸不良，導致車門未關閉。有的司機因為沒關門，被投訴、拍到網路上，時常就是已記點處分，公車司機不好當」。原PO也回應認同司機辛勞，但也吐露真實心聲「真的辛苦他們，但我每次坐車都快飛出去了，煞車感覺踩很大力」。

新竹市政府交通處表示，經向客運業者了解，該起事件是因司機未注意車輛後門尚未完全關閉即駛離站點，經乘客提醒後已立即將後門關閉。後續將提送新竹市公車審議會相關懲處，並要求業者加強宣導，提醒司機於發車前務必確認車門已確實關閉後再行駛離，以確保民眾乘車安全。

乘客 公車 新竹

相關新聞

政院拍板！6大社福津貼調升23.5％ 最高月領多4千、89萬人受益

行政院今天通過「六大社福津貼調增方案」，低收入戶家庭生活補助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、身障者生活補助、中低收入老人生活津貼及弱勢兒少生活扶助均調升23.5%。衛福部社工司副司長楊雅嵐指出，調幅比照日前已調升的老農津貼、國民年金，調整後預計受益人數89萬人，未來將增加調整頻率，每2年依物價指數，評估調整補助金額。

小綠人快跑畫面要掰了 交通部：保留「閃爍」 行人號誌今年將統一

交通部昨公告修法，明確定義「行人綠燈閃光」倒數時，尚未進入道路者「避免跨入」，等於免罰，新制明天上路，但行政院長卓榮泰昨主持完「中央道路交通安全會報」後卻口誤，要求取消「小綠人閃爍」加速動畫。交通部今澄清，並非取消「小綠人閃爍」，而是取消「小綠人快跑」號誌，另今年全國行人綠燈號誌將統一。

血型決定易生什麼病？日醫學研究：1血型天生抗新冠、卻擋不了腸胃疾病

據日媒President Online報導，血型不僅影響性格，更會決定罹患特定傳染病的機率。大阪大學名譽教授深瀬浩一指出，一般認為對新冠病毒與瘧疾抵抗力較強的「O型血」，其實在腸胃道感染症上有著致命弱點，其天敵正是「霍亂」與「幽門桿菌」。

今起乾冷「1時段」酷寒跌到9度低溫 注意強風周末才會回暖

今天起一直到周末各地大致上晴朗穩定、相當舒適的天氣，中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，這段期間很適合外出走走或洗衣曬被。今天隨著大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸南下，下半天之後氣溫逐漸下降。明天、周六清晨受到冷空氣以及輻射冷卻的影響，還是會出現明顯低溫，日夜溫差比較大，要多加注意溫度變化和保暖。

「遠洋合作」發威？ 傳李洋邀彭政閔、李智凱進入公視董事候選名單

公視董事第二波候選名單已呈報行政院。根據上報報導，文化部長李遠透過運動部長李洋遊說，「遠洋合作」成功邀得「恰恰」彭政閔、「鞍馬王子」李智凱進入公視董事候選名單。文化部則表示，公視董監事候選名單依規定由行政院提名，為尊重審查委員，文化部將於候選名單送請所有審查委員後，以正式新聞稿方式公布。

榮民醫院告示掀「錯字風暴」 網笑翻：各打五十大板

榮民醫院停車場告示字詞錯誤，引發網友熱烈討論。有網友分享照片，因「在」字錯用而被更正為「再」，卻再度出現錯字，引發幽默留言與調侃。部分人也為醫院的用心良苦表示理解。

