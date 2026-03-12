影／新竹公車行駛「車門大開」乘客緊抓扶手狂吹風 市府要懲處

新竹市由新竹火車站開往南寮的藍15區公車，近日被市民拍下行駛中「車門大開」畫面，站在門邊的乘客只能緊抓把手，任憑強風狂吹，影片引發社群熱議。市府也緊急回應，該案已送公車審議會懲處，並要求業者發車前務必確認車門已確實關閉再駛離。

網友「ce_.721」在社群Threads上貼出影片，當時公車正行駛於市區街道，車上有不少乘客站立，令人捏把冷汗的是，公車後方車門呈現完全開啟狀態，車外街景與招牌迅速掠過，強風不斷灌入車內，站在門邊的乘客僅能默默抓緊鋼管扶手維持平衡，經乘客反映後，司機才把門關上。

影片一出立刻掀起熱烈討論，「當時一直聽到其他人說門沒關超好笑」、「我都很佩服開著然後在那邊乖乖吹風的乘客」、「連公車上風都那麼大」，也有網友笑稱原PO運氣特殊，「我真的很少遇到公車門沒關的，你開到隱藏盲盒」，對此原PO則無奈回應「我遇到4、5次了」。

也有網友替公車司機緩頰說，「並不是有司機故意不關門，這種車採用按鍵式開關，按鈕按久了，有時候會接觸不良，導致車門未關閉。有的司機因為沒關門，被投訴、拍到網路上，時常就是已記點處分，公車司機不好當」。原PO也回應認同司機辛勞，但也吐露真實心聲「真的辛苦他們，但我每次坐車都快飛出去了，煞車感覺踩很大力」。

新竹市政府交通處表示，經向客運業者了解，該起事件是因司機未注意車輛後門尚未完全關閉即駛離站點，經乘客提醒後已立即將後門關閉。後續將提送新竹市公車審議會相關懲處，並要求業者加強宣導，提醒司機於發車前務必確認車門已確實關閉後再行駛離，以確保民眾乘車安全。