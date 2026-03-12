久旱少雨日月潭水位逼近740公尺警戒線 碼頭恐封閉停航

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
日月潭水位持續下探，浮排和水面落差已有2層樓，讓引橋相當陡峭。圖／日管處提供
日月潭水位持續下探，浮排和水面落差已有2層樓，讓引橋相當陡峭。圖／日管處提供

受山區降雨偏少及下游農業灌溉用水需求影響，日月潭水位持續下滑，目前已由2月13日的745公尺降至約742公尺。日月潭國家風景區管理處啟動應變措施，調整碼頭浮排並加強安全設施，若水位再降至740公尺以下，不排除封閉碼頭並暫停遊船營運。

受近期山區降雨量偏低且短期無明顯降雨訊號影響，加上下游農業灌溉用水需求增加，日月潭水庫水位呈現下降趨勢。日月潭國家風景區管理處表示，潭區水位自2月13日啟動第一階段應變措施時的745公尺，持續下降至目前約742公尺左右。

因應水位下降，日管處已著手調整碼頭設施。位於朝霧碼頭的2號浮排即日起拖離原位置，並銜接至深水區3號浮排使用，同時封閉右側管制門，以避免浮排因水位過低觸底受損，並維持碼頭基本接駁功能及遊客乘船遊憩活動。

日管處指出，水位下降將使碼頭引橋傾斜度增加，為維護安全，目前潭區四大公有碼頭包括水社碼頭、玄光碼頭、伊達邵碼頭及朝霧碼頭，除持續加強引橋防滑設施外，也派駐保全人員引導遊客上下船，並視水情滾動調整浮排銜接位置。

日管處長王智益表示，若乾旱持續未改善，水位進一步下降至740公尺以下，引橋坡度恐超過安全標準，遊客安全風險增加，屆時將依標準作業程序採取更嚴格的緊急措施，可能封閉碼頭並暫停船舶營運，以維護整體安全。

日管處也提醒，枯水期間碼頭水位落差較大，引橋坡度較陡，遊客登船時務必依照現場保全人員指引，行走時緊握扶手並避免奔跑；若同行有長者、推車或輪椅需求，可向現場保全人員尋求協助，以確保遊憩安全。

日月潭水位持續下探，日管處已著手調整碼頭設施。圖／日管處提供
日月潭水位持續下探，日管處已著手調整碼頭設施。圖／日管處提供

日月潭水位下探，朝霧碼頭的2號浮排右側管制門封閉。圖／ 日管處提供
日月潭水位下探，朝霧碼頭的2號浮排右側管制門封閉。圖／ 日管處提供

日月潭水位持續下探，日管處已著手調整碼頭設施。圖／日管處提供
日月潭水位持續下探，日管處已著手調整碼頭設施。圖／日管處提供

