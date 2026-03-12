公費新冠疫苗再開放 4/7起高風險族群可打第2劑 75萬人符合資格

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
疾管署考量高風險族群健康保護，參考國際接種建議，並經會議討論，自4月7日起，提供高風險族群接種第2劑新冠疫苗。本報資料照

新冠疫情處低點波動，但疾管署考量65歲以上長者、55歲原住民、免疫不全或免疫力低下患者為高風險族群，參考國際接種建議，並經會議討論，自4月7日起提供高風險族群接種第2劑疫苗，呼籲符合接種條件民眾，若與前一劑間隔6個月以上，可踴躍接種，先前未接種民眾也可接種，建立免疫保護力，可省下約4500元。

疾管署指出，截至今年3月9日，本季新冠疫苗接種累計約166.8萬人次，Novavax疫苗接種約5.4萬人次，其餘是莫德納疫苗；65歲以上長者已累計接種約100萬人，其中約75萬人可在今年4月底接種第2劑。

疾管署說明，國內新冠疫情目前處低點波動，第9周新冠門急診就診計1073人次，近期趨勢持平；另上周新增2例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。本季新冠疫苗自去年10月1日起提供民眾接種，重症病例以65歲以上長者占73%，具慢性病史者占81%，93%未接種本季新冠疫苗。

為提升對高風險族群的健康保護，參考國際接種建議，經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組ACI會議討論，4月7日起提供65歲以上長者、55至64歲原住民、滿6個月以上且有免疫不全或免疫力低下患者再接種1劑新冠疫苗，與前1劑間隔至少6個月（180天）。

疫苗保護力會隨著時間遞減，疾管署鼓勵接種已達6個月長者及免疫不全者等重症高風險對象，盡快安排接種第2劑新冠疫苗，莫德納及Novavax擇一廠牌接種，可與第一劑不同廠牌，以再提升免疫保護力，減少疾病威脅。

免疫不全或免疫力低下患者，包括目前正進行或一年內曾接受免疫抑制治療癌症患者、器官移植患者或幹細胞移植患者、中度／嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、人類免疫缺乏病毒感染患者、目前正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化學治療或放射線治療者，以及其他經醫師評估有免疫不全或免疫力低下者。

疾管署強調，國內與國際間新冠病毒傳播風險持續，國內供應兩種廠牌公費新冠疫苗對於目前國內外主流變異株均安全有效，且國內新冠疫苗不良事件通報情形已下降與流感疫苗相當，無觀察到須立即採取相關措施安全疑慮，提醒民眾別因過往接種經驗而擔憂副作用影響。

公費新冠疫苗擴大提供全國滿6個月以上民眾接種措施已延長至今年4月30日止，全家皆可接種新冠疫苗，請扶老攜幼共同接種，尤其家中如有65歲以上長輩尚未接種或已接種第1劑且間隔達6個月，請鼓勵長輩們前往接種，保護自己也保護家人健康，共同降低重症和死亡發生風險。

