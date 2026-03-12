政院拚7月調增6大社福津貼23.5% 估89萬人受惠

行政院會今天拍板「6大生活津貼（補助）調整規劃」，提高身障者、中低收老人、弱勢兒少，以及低收入戶的家庭、兒童、就學等生活補助給付達23.5％，並加強照顧弱勢兒少，補助金額調升到至少每月5000元，預計89萬人受惠，力拚今年7月上路。

現行6大社福津貼（補助）機制，調整金額為每4年依消費者物價指數（CPI）成長指數調整、依社會及經濟發展狀況不定期加發；此外，自今年起至明年1月，也將依據「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，每月加發500元至1000元不等。

衛福部今赴行政院會報告「6大生活津貼（補助）調整規劃」，將全面調增6大生活津貼（補助）23.5%，每月最高可增加4789元，且加強兒少扶助每月最低補助5000元，除了現有4年一次定期調整機制外，也增加每2年期中檢討CPI調增情形，成長率達3%即調整補助。

行政院會今天拍板提高「6大生活津貼（補助）」。圖／行政院提供

為配合老農津貼及國民年金修法實施日期同步實施，衛福部盼國會能支持，使津貼調升同時在7月上路，所增加之經費由中央全額負擔，8項社福津貼預計可照顧318萬人。

加計因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」加發金額後，以及此次調增23.5％給付金額，估計低收入戶家庭生活補助從8429元至2萬5168元；低收入戶兒童生活補助5000元至1萬237元；低收入戶就學生活補助8429元。

身心障礙者生活補助調整，最高金額為每月5000元至1萬1713元；中低收入老人生活津貼5142元至1萬286元；弱勢兒童及少年生活扶助5000元。

自6月起算，今年中央負擔總經費244.4億元，增加的65.0億元將採追加預算因應，明年則為335.6億元，相關調增經費由中央全額負擔。