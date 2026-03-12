快訊

小綠人快跑畫面要掰了 交通部：保留「閃爍」 行人號誌今年將統一

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
為明確化「行人綠燈閃光」的顯示意義，交通部昨發布修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」第207條，修法後，從「禁止跨入」斑馬線，改為「避免跨入」，等於未來裁罰將不再認定違規穿越道路，有免罰空間。記者胡經周／攝影
為明確化「行人綠燈閃光」的顯示意義，交通部昨發布修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」第207條，修法後，從「禁止跨入」斑馬線，改為「避免跨入」，等於未來裁罰將不再認定違規穿越道路，有免罰空間。記者胡經周／攝影

交通部昨公告修法，明確定義「行人綠燈閃光」倒數時，尚未進入道路者「避免跨入」，等於免罰，新制明天上路，但行政院長卓榮泰昨主持完「中央道路交通安全會報」後卻口誤，要求取消「小綠人閃爍」加速動畫。交通部今澄清，並非取消「小綠人閃爍」，而是取消「小綠人快跑」號誌，另今年全國行人綠燈號誌將統一。

現行法規規定，行人號誌小綠人閃爍倒數時，尚未跨入斑馬線者「禁止跨入」，民眾若是踏入斑馬線，屬於違規，可依道交條例開罰。有不少民眾過馬路，看到小綠人倒數忍不住快跑通過，卻意外遭開罰，引發民怨，質疑法規和實務脫節，更違反行人優先的原則。

為明確化「行人綠燈閃光」的顯示意義，交通部昨發布修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」第207條，修法後，從「禁止跨入」斑馬線，改為「避免跨入」，等於未來裁罰將不再認定違規穿越道路，有免罰空間；此外，修法後，行人綠燈「小綠人快走」號誌將取消，改為「小綠人閃爍」號誌。

但行政院長卓榮泰昨聽取交通部「全國道路交通事故統計分析及道安推動計畫辦理情形追蹤」報告後，針對「行人號誌閃光綠燈改善報告」，卓揆指出，行人號誌「小綠人」閃爍時段代表行人穿越的清道時間，尚未進入路口之行人應避免再進入路口，為避免產生催促行人或「把握最後衝刺機會」的錯誤認知，應取消小綠人閃爍加速動畫。

由於行政院與交通部說法矛盾，交通部今天說，行人綠燈是從民國78年設定的規則，已歷經30多年的時間，這段期間時空背景均有改變，從過去只有紅燈、綠燈，到現在行人綠燈有「小綠人」動畫。

針對昨天修法部分，交通部澄清，並沒有要取消「小綠人」，也沒有要取消「小綠人閃爍」，而是取消「小綠人快跑」號誌，避免行人穿越道路時有壓迫感，昨天在行政院進行道安會報時，結論也有提到，可能是傳遞訊息時有誤，才會造成誤會。

另外，交通部也指出，各縣市小綠人號誌不一致，部分縣市小綠人有「快走」動畫，部分則沒有。昨天行政院長卓榮泰說，交通部應盡快與地方政府協調、修改「小綠人」號誌，交通部會盡快與地方政府協調、討論，協調後也會給予緩衝時間，並承諾今年一定會統一全國行人綠燈號誌。

根據統計，目前包含基隆市、台北市、新北市、新竹市、新竹縣、桃園市、宜蘭縣、台南市、高雄市、嘉義市、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣、台中市、台東縣、苗栗縣、雲林縣、彰化縣、南投縣，共19縣市的「小綠人」有快走動畫。

