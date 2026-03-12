「自由重量」健身房突停業！消費者怨剛儲值 北市府今聯合稽查

主打24小時、單次計時收費的健身房「自由重量」，北門店突然被貼上禁止進入的公告，疑似因租約到期、積欠房租，遭法院強制執行，不少消費者才剛儲值錢，權益受損，消保官呼籲，消費者可向發卡銀行或法院提出爭議，避免自身權益受損。

位於台北市北門捷運站附近、主打24小時營運與單次計時計費的健身房「自由重量」北門店，昨天突然有教練於Threads發文稱門口貼了公告未開門，門口張貼「自由重量北門館已由台灣士林地方法院民事執行處執行，處為遷讓房屋之強制執行，並交由原所有權人占有，任何人包含債務人均不得再隨意進入本場所，否則應自負民、刑事等一切責任。」

據了解，疑為業者租約到期且積欠租金，遭法院強制執行交還原所有人，但不少網友、教練也在下方留言「才剛儲值1000元」、「原本明天要去教課的」、「怎麼退款」、「要重新找地方了」，無預警停業，業者消失也讓不少人憂心權益受損。

北市法務局統計，截至今天上午10時接獲一件消費申訴，法務局與體育局將於今日前往現場執行聯合稽查，瞭解業者財務情況、未來營運規畫、受影響消費者人數及相關權益保障等事項。

主任消保官林傳健表示，業者因故停止營運，致無法履行服務行為，除將查處業者業務執行情形外，呼籲受害消費者若當初是以刷卡付費者，應把握時效洽發卡銀行提起爭議帳款賠付申請，現金支付者，可向法院聲請核發支付命令，以即時確保自身權益。