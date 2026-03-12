益生菌會被胃酸殺光？醫喊「誤會了」 這樣吃還能提升存活率
很多人想靠吃優格、喝優酪乳補充益生菌，卻常聽到「好菌進到胃裡就會被胃酸殺光」的說法。對此，內分泌專科醫師蔡明劼表示，其實這是一個常見誤解，市售合格產品中的益生菌多半經過挑選，具備耐酸、耐膽鹽的特性，加上乳製品本身也能提供保護，即使部分菌在胃中被破壞，仍有足夠數量能抵達腸道發揮作用。
蔡明劼在臉書粉專分享，像是常見的LGG菌、B菌等益生菌株，都是經過實驗室篩選出的耐受菌種，能承受胃酸與膽鹽的環境。此外，優格或優酪乳本身也具有保護效果，乳製品中的蛋白質可中和部分胃酸，使胃部酸度稍微降低；同時菌群被包覆在濃稠的乳質中，也能減少與強酸直接接觸的機會。
他進一步指出，許多產品標示含有「百億活菌」，其實已將運送過程中的損耗納入計算。即使部分益生菌在胃中被破壞，剩下的菌量仍足以抵達腸道並產生調節作用。
此外，即使有些益生菌在通過胃部時失去活性，其細胞壁成分或代謝產物仍可能為腸道提供養分，並刺激免疫系統，因此仍具有一定作用。
蔡明劼也建議，若希望提升益生菌的存活率，可以選擇「隨餐」食用。因為進食時胃酸會被食物稀釋，環境相對溫和，有助於益生菌更順利通過胃部，抵達腸道發揮效果。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。