重訓很勤肌肉卻長很慢！問題不在食物 醫曝關鍵：很多人忽略

不少人為了增肌，勤跑健身房、嚴格控制飲食，但成效卻不如預期。復健科醫師王思恒指出，問題可能不在訓練或飲食，而是出在「睡眠」！一名28歲男子訓練與飲食都十分到位，卻始終難以突破增肌瓶頸，直到把睡眠時間拉長至每天8小時，進步才明顯改善。

王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」分享案例表示，這名28歲男子每周固定訓練5天，臥推、深蹲、硬舉等動作都不缺席，還詳細記錄訓練日誌，並確實補充蛋白質、計算熱量，但持續訓練一年後，肌肉成長速度仍遠低於預期，甚至比身邊訓練量較少的人還慢，讓他相當挫折。

進一步了解後，王思恒發現問題出在男子長期睡眠不足，每天常到凌晨1、2點才入睡，睡眠時間不到6小時。王思恒解釋，許多人誤以為重訓本身就是讓肌肉長大的關鍵，但其實重訓的本質是讓肌肉纖維產生微小撕裂，真正的修復與增長主要發生在睡眠期間。

他指出，人在深度睡眠時，腦下垂體會分泌生長激素，協助肌肉蛋白質合成，修補白天訓練造成的微小損傷，使肌肉變得更強壯；若睡眠不足，就可能錯過這段重要的修復時間，影響增肌效果。

此外，睡眠不足還會導致壓力荷爾蒙升高，使身體進入壓力狀態，開始分解肌肉蛋白質以維持基本運作。研究也發現，在相同飲食條件下，每天只睡5.5小時的人，比起睡8.5小時的人，減脂量少55%、肌肉流失量則多60%。雖然該研究的對象為處於熱量赤字的超重成人，不完全等同於增肌情境，但仍顯示睡眠不足可能對肌肉維持產生負面影響。

王思恒也指出，睡眠同時負責神經系統的恢復，而神經系統的狀態會影響訓練時的力量與表現。長期睡眠不足的人，神經恢復不完全，訓練品質會逐漸下降，但當事人往往因為習慣疲勞而不自覺。

此外，有研究顯示，年輕男性若連續一周每天只睡5小時，睪酮濃度可能下降10%至15%。睪酮是促進肌肉合成的重要荷爾蒙，一旦降低，訓練效果也會受到影響。

王思恒建議，多數成年人需要7至9小時的連續高品質睡眠，才有助於身體恢復與肌肉生長。該名男子後來將睡眠時間延長至8小時，在沒有改變訓練內容的情況下，約3個月後便成功突破原本停滯的訓練瓶頸。