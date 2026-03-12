今起乾冷「1時段」酷寒跌到9度低溫 注意強風周末才會回暖

今天起一直到周末各地大致上晴朗穩定、相當舒適的天氣，中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，這段期間很適合外出走走或洗衣曬被。今天隨著大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸南下，下半天之後氣溫逐漸下降。明天、周六清晨受到冷空氣以及輻射冷卻的影響，還是會出現明顯低溫，日夜溫差比較大，要多加注意溫度變化和保暖。

謝佩芸表示，今天台灣附近水氣不多，西半部地區大致都是晴朗、陽光普照的天氣。北台灣和東半部地區受到迎風面的影響有些水氣，不過整體來說，北台灣有些地方多雲，東南部、東半部雲量偏多，整體來說降雨狀況不多。

菲律賓遠方海面上的鸚鵡颱風，謝佩芸表示，目前已經減弱為熱帶性低氣壓，且對台灣完全沒有影響。

因為天氣比較晴朗的關係，謝佩芸表示，今天清晨不少地方還是有出現明顯偏低的低溫，其中在新竹、苗栗地區今天清晨低溫只有9至10度，最低溫是新竹關西9.0度，苗栗頭屋也只有9.1度。中南部內陸近山區以及桃園、新北比較近山區的地方，今天清晨低溫只有10至11度，所以感受上明顯偏冷。不過，白天各地溫度都有回升狀況。

溫度趨勢，她說，今天隨著大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團開始南下，北台灣白天溫度回升沒有到非常明顯，整體高溫和昨天差不多。冷空氣白天還沒有明顯影響到中南部地區，所以中南部白天溫度還是會回升幅度比較大。預計今天北部、宜蘭白天高溫約19至20度左右，中部、花蓮高溫約21至24度，南部地區溫度24至29度，尤其高屏地區白天還是會接近30度左右，感受上白天還是滿溫暖的。

謝佩芸說，預計今天入夜之後，各地氣溫逐漸下降。明天清晨受到輻射冷卻影響，中部以北、宜蘭地區低溫普遍12至14度左右，而局部地區受到輻射冷卻影響更明顯，可能出現10度以下低溫機率，主要發生在中南部內陸近山區，要多加注意日夜溫差。

明天受到冷空氣影響，各地白天的氣溫比今天再下降一些，感受上比今天偏涼。謝佩芸表示，周六清晨受到冷空氣加上輻射冷卻影響，低溫會比明天更低一些，中部以北有些地方可能出現9至10度低溫。周六白天之後，隨著大陸冷氣團離開，回溫幅度相當明顯，所以周六日夜溫差相當大。

謝佩芸表示，周末兩天整體氣溫為逐漸回升狀況，周六白天開始逐漸回暖，一直到下周前半期整體氣溫都是在逐漸回升，感受上也會愈來愈舒適。

降雨趨勢，謝佩芸表示，未來1周台灣附近水氣並不多，目前在台灣東方海面有些雲系，北部地區有一些迎風面的雲也比較多，降雨情形不多，西半部大致上晴朗穩定天氣，北海岸、北部山區、東半部則是有零星降雨，但降雨量質不多。預計明天、周六台灣附近水氣更少，天氣更為晴朗，各地大致上都是晴到多雲天氣。

她說，到了周日下半天之後，花東地區降雨機率會稍稍提高一點，但也是以零星短暫雨為主。台灣附近水氣稍微增多一點的時間，預計會在下周一之後，東半部地區、北海岸水氣變得比較多一點，有一些零星短暫雨，但是整體來說下雨狀況沒有太多、時間也不會太長。

今明兩天大陸冷氣團南下期間，台灣附近的風力明顯增強，謝佩芸表示，今天白天開始風就在逐漸增強，預計中午過後到傍晚入夜前這段時間，西半部地區風力的強度會變得比較明顯偏強。這波冷空氣帶來的強風影響，不只是在沿海、離島地區，部分比較內陸一點，尤其是中南部內陸平原區，今天下半天風力增強感受比較明顯。

此外，謝佩芸表示，高山地區風力也會變得滿強的。提醒北高雄以北，一直到北海岸，還有東南部、恆春半島、蘭嶼、綠島、馬祖、澎湖地區，要注意今天風力增強速度會很快，要留意強風的影響。

今天的天氣重點，謝佩芸表示，中午之前明顯偏乾冷，夜間清晨氣溫相當低，到周六之前都要留意夜間清晨低溫狀況。周六白天開始，天氣逐日回溫，日夜溫差也比較大。今天、明天容易有強陣風，海面上風浪相當大，前往海邊活動要注意安全。

陸上強風特報。圖／中央氣象署提供

今天清晨低溫分布。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供