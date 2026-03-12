榮民醫院告示掀「錯字風暴」 網笑翻：各打五十大板

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享了一張照片，並發文表示：「罰寫人人有份⋯」。該照片迅速引發網友熱烈討論。

從照片中可見，榮民醫院停車場內貼著一張告示，原意是提醒車主小心停車，避免車輛損壞。然而，告示上的文字卻因為一個小小的錯字掀起了「錯字風暴」。原文為「請注意!!停放機械車位請對準『在』停車」，但因「在」字使用不當，被人畫上一個大大的X，並在旁邊手寫更正為「再，罰寫×10」。然而，更正者似乎也沒能倖免於錯字魔咒，被發現「罰」也寫錯了，再被其他人指正「罰，罰寫×100」。

這場錯字風波在網路上掀起了熱烈討論。網友們紛紛發表看法，幽默的留言更是讓人忍俊不禁。有網友表示：「教改後的悲哀」、「好笑，兩個『醋』字」、「一步『醋』，步步『醋』」、「罰寫你的罰寫」、「沒一個國語及格」。

此外，也有網友調侃道：「現在流行錯字接龍？」、「真好笑，自個都寫錯字了，還糾正人」、「各打五十大板」、「龜笑鱉沒尾」。

不過，也有理性網友替醫院緩頰，認為這可能是醫院的一番「用心良苦」。有網友留言說：「我知道醫院寧可故意寫錯字，也想要引起車主注意的用心良苦了，第一個糾正的路人也希望大家注意告示內容」。