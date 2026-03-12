冬天頻頻咳嗽 北市聯醫提醒小心氣喘發作

隨著冬季來臨、氣溫明顯下降，氣喘急性發作案例增加。臺北市立聯合醫院中興院區胸腔內科主治醫師謝欣融指出，冷空氣刺激、呼吸道病毒感染、室內溫差過大及過敏原濃度升高，均為冬季氣喘惡化的主要因素，呼籲氣喘患者及家屬提高警覺，落實日常防護與規律用藥，以避免急診就醫與重症發生。

謝欣融表示，氣喘是一種慢性氣道發炎疾病，其特點是症狀反覆發作、可逆性氣道阻塞及氣道過度反應。常見症狀包含反覆喘鳴聲、呼吸急促、胸悶、咳嗽（夜間或清晨尤為嚴重），症狀可能時好時壞，遇到刺激物會加重。

她提到，冬季氣喘發作的四大主因，包括一、冷空氣刺激：乾燥且低溫的空氣直接刺激支氣管，造成氣道收縮與黏膜水腫，易誘發咳嗽與喘鳴；二、呼吸道病毒感染：冬季為流感與感冒高峰期，病毒感染是氣喘急性惡化的重要誘因；三、室內過敏原累積：門窗緊閉導致塵蟎、黴菌及寵物毛屑等過敏原濃度上升，提高發作機率；四、室內外溫差過大：當溫差超過7°C時，氣道敏感族群較難適應，增加氣喘症狀發生風險。

至於該如何預防氣喘？謝欣融提供冬季預防氣喘「四大防守術」，分別為一、外出保暖防護：戴口罩與圍巾，有助於吸入空氣加溫與加濕，降低氣道刺激；二、減少過敏原：勤洗床單、枕套，減少地毯與絨毛玩具使用，並利用除濕機控制室內濕度於50％至65％；三、遵循醫囑規律用藥：控制型藥物須每日規律使用，不可自行停藥；四、空氣品質不佳時避免外出，勤洗手並接種流感疫苗。

若出現氣喘症狀，應立即使用醫師開立之急救吸入劑（速效支氣管擴張劑）。

謝欣融指出，氣喘雖無法根治，但可透過良好控制與日常防護有效降低發作風險。冬季應維持規律作息與清淡飲食；若咳嗽持續超過8週，建議至胸腔內科門診評估。若發生呼吸困難加劇、連續劇烈咳嗽、急救藥物效果不佳、嘴唇或指甲發紫等緊急狀況，請儘速就醫，以免延誤治療。