好市多「服裝新規」出爐！沒照做不能入場？台灣官方說話了

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多（Costco）受到不少消費者喜愛，然而賣場近日針對顧客的「服裝」更新規範，明確要求顧客在賣場內必須全程穿著上衣與鞋子，同時也保留拒絕顧客入場的權利。對此，台灣好市多也回應說明相關政策。

好市多近期公布最新賣場規定，強調顧客在Costco場域內必須隨時穿著上衣與鞋子。此外，會員可攜帶兒童及最多兩名來賓入場，但會員需對同行兒童與來賓的行為負責，並提醒顧客不要讓兒童在賣場內無人看管。

根據規範，賣場內僅限會員結帳購物，同時好市多也保留審核會員資格與終止會員資格的權利，且可自行決定是否拒絕顧客入場。

在台灣方面，現行規定除會員最多可攜帶兩名來賓外，也包含多項賣場管理措施，例如禁止吸菸、嚼食檳榔，以及未經許可不得拍照、攝影或錄音；寵物亦不得帶入賣場，除非為法律允許的身心障礙協助犬。另外，若會員或其來賓拆封或破壞商品，會員須負責購買該商品。

台灣好市多也提醒，會員須遵守所有會員規章與條款（包括未來修訂內容），公司並可依營運需求隨時調整相關規範，且不另行通知。

至於賣場內不得打赤膊或赤腳的新規，據《壹蘋新聞網》報導，台灣好市多表示，公司依循全球一致的安全與衛生標準，並持續優化賣場管理，希望讓顧客與員工都能在安全、舒適且專業的環境中購物與工作。

