7旬婦跌倒痛到難翻身 竟是「骨質疏鬆」造成壓迫性骨折

71歲女性，一次輕微跌倒竟導致第12胸椎（T12）骨折，痛到無法自行翻身或站立，也無法躺床睡覺。就診發現致病原因是長期骨質疏鬆，經止痛藥與護腰等保守治療無效後，改以進行微創骨水泥灌注，術後恢復狀況良好，疼痛大幅減輕，已經恢復大部分日常生活動作。

汐止國泰醫院骨科主任劉哲瑋表示，女性停經後因雌激素急劇下降，骨質流失速度加快。而高齡女性因為長期骨鬆，骨骼結構變得脆弱，輕微碰撞或跌倒、彎腰搬運重物甚至用力打噴嚏、咳嗽就發生「胸腰椎壓迫性骨折」，引發劇烈腰背痛，身體活動受限，有些人駝背變形。

劉哲瑋指出，「胸腰椎壓迫性骨折」是高齡族群十分常見的疾病，患者承受劇烈疼痛，除了行動受限，也嚴重干擾睡眠，容易出現憂鬱情緒。如果因疼痛而長期臥床，更可能引起肌力快速退化、下肢深層血栓、泌尿道感染或肺炎等併發症，增加失能與死亡風險。

劉哲瑋說，「胸腰椎壓迫性骨折」一般可先止痛、穿背架、護腰等輔具支撐腰部，如果止痛效果不佳，或疼痛已影響生活或無法行走，就會建議手術治療。填充骨水泥的微創手術俗稱「灌漿」，透過細針將骨水泥灌入椎體，使其在短時間內硬化並固定骨折，減輕疼痛。

近年輔以俗稱「千斤頂」的椎體撐高系統，使用金屬撐高器在椎體內以對稱而可控的方式撐開塌陷部位，使椎體恢復得更完整，之後再灌入骨水泥固定。劉哲瑋表示，這項技術除了更有效恢復椎體高度與排列，也減少後續再次塌陷的可能，且傷口小、出血少、安全性高。

「要避免再次骨折，重點是治療骨質疏鬆。」劉哲瑋提醒，營養攝取、規律運動與藥物治療三者並行，鈣質與維生素D有助於維持骨骼強度，適度的負重運動和平衡訓練則可減少跌倒風險。另依骨密度、骨折史等風險，評估使用的藥物需，使用至少一年，自行停藥可能導致骨密度反彈惡化。

骨質疏鬆警訊

1.輕微外力碰撞或跌倒後出現劇烈腰背痛，彎腰搬重物後，腰背劇痛無法挺直。

2.持續或加劇的腰背痛，最明顯的痛處是胸腰椎交界。

3.身高變矮，幾個月或一年內，身高縮水2至3公分以上。

4.明顯駝背、無法站直。

5.活動受限，彎腰、轉身、提東西變得困難。

6.容易疲倦或睡眠品質下降，翻身感覺疼痛。