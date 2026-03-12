快訊

經典賽／帶美國進8強！義大利9：1贏墨西哥 帕斯蒂昆諾單場3響砲史上第一人

川普想抽身？伊朗開停戰三條件 傳話要美國保證這件事

伊朗戰爭背後的男人 沙國染血太子成中東權力玩家

聽新聞
0:00 / 0:00

心律不整電燒仍復發 醫示警「無聲心臟災難」恐罹睡眠呼吸中止症

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台灣睡眠醫學會理事長、林口長庚醫院胸腔內科副教授級主治醫師莊立邦指出，睡眠中呼吸道阻塞時，大腦為「自救」而發出指令，加強呼吸力道，讓胸腔內產生極大負壓，長久以往病人心律不整、高血壓風險增加。圖／莊立邦提供
台灣睡眠醫學會理事長、林口長庚醫院胸腔內科副教授級主治醫師莊立邦指出，睡眠中呼吸道阻塞時，大腦為「自救」而發出指令，加強呼吸力道，讓胸腔內產生極大負壓，長久以往病人心律不整、高血壓風險增加。圖／莊立邦提供

睡眠呼吸中止症病人，不僅因晚間睡眠品質不佳，白天容易嗜睡，也有可能發生心血管疾病，台灣睡眠醫學會理事長、林口長庚醫院胸腔內科副教授級主治醫師莊立邦指出，睡眠中呼吸道阻塞時，大腦為「自救」而發出指令，加強呼吸力道，讓胸腔內產生極大負壓，長久以往病人心律不整、高血壓風險增加，甚至有病人心律不整接受電燒治療後，仍反復發作。

莊立邦指出，睡眠本應是最放鬆時間，但對於睡眠呼吸中止症病人而言，卻有如「無聲的心臟災難」，大腦為自保產生的負壓，會改變心臟血流及負荷，加上反復缺氧導致交感與副交感神經劇烈波動，讓患者晚間驚醒，且心跳加快、血壓飆升，對心血管造成長期危害，建議心律不整病人如合併打呼、睡眠品質較差、白天精神不濟等症狀，應先進行睡眠評估。

經睡眠評估確診呼吸中止症患者，可使用正壓呼吸器治療。莊立邦表示，臨床研究顯示，發生心律不整的呼吸中止症患者，先使用呼吸器輔助呼吸道暢通，避免身體缺氧後再進行電燒，可提升血壓穩定程度及心律狀態，也可提升日間精神狀態，部分患者不適應正壓呼吸器而中斷治療，建議可嘗試不同面罩，調整各項參數，降低配戴時不適感。

莊立邦指出，配戴正壓呼吸器患者，應以配戴時間4小時以上為初步目標，習慣正壓呼吸器且睡眠品質改善後，通常病人配戴意願也會提升，此外，建議誰棉呼西中只正換者結合心理師，輔以睡眠認知行為療法，如正念練習、限制躺床時間、配合日夜節律等，克服心理障礙，除治療外，呼籲病人養成固定起床時間、避免睡前飲酒，落實體重管理等生活習慣調整。

睡眠技師陳奕潔建議，民眾若發現自己或伴侶晚間常打呼、睡不好，應盡快安排睡眠檢測，由醫師進行診斷，目前已有居家型睡眠評估工具，可不必留在醫院睡覺，在家中就能完成檢測，民眾不必過於恐慌，睡眠呼吸中止症並非不可逆，若能積極面對、勇於治療，不僅可改善生活品質，也能減少心血管疾病發生機率。

副交感神經 心血管疾病 睡眠 打呼

延伸閱讀

睡眠呼吸中止症 易釀心血管疾病、憂鬱症

血壓降不下 睡眠呼吸中止症作祟

相關新聞

好市多「服裝新規」出爐！沒照做不能入場？台灣官方說話了

美式賣場好市多（Costco）受到不少消費者喜愛，然而賣場近日針對顧客的「服裝」更新規範，明確要求顧客在賣場內必須全程穿著上衣與鞋子，同時也保留拒絕顧客入場的權利。對此，台灣好市多也回應說明相關政策。

7旬婦跌倒痛到難翻身 竟是「骨質疏鬆」造成壓迫性骨折

71歲女性，一次輕微跌倒竟導致第12胸椎（T12）骨折，痛到無法自行翻身或站立，也無法躺床睡覺。就診發現致病原因是長期骨質疏鬆，經止痛藥與護腰等保守治療無效後，改以進行微創骨水泥灌注，術後恢復狀況良好，疼痛大幅減輕，已經恢復大部分日常生活動作。

未來10天全台晴朗 賈新興：冷氣團影響 今晚更凍恐探7度低溫

未來10天大致穩定晴朗、乾燥天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，今明兩天受偏強偏乾大陸冷氣團影響，明天至周日全台天氣穩定晴朗。

台灣男性加速消失？5年少逾21萬人、比女性高4倍「人口失速列車」才要啟動

隨著疫後人口「復籍紅利」耗盡，台灣人口排除行政干擾後回歸實質萎縮，且流失速度顯著加快。據內政部統計，去年全台人口減少逾10萬人，縮減規模較前年擴張5倍；數據更揭露驚人性別斷層，男性減少率高出女性1.8倍，五年累積減少人數更達女性的4.16倍。

「遠洋合作」發威？ 傳李洋邀彭政閔、李智凱進入公視董事候選名單

公視董事第二波候選名單已呈報行政院。根據上報報導，文化部長李遠透過運動部長李洋遊說，「遠洋合作」成功邀得「恰恰」彭政閔、「鞍馬王子」李智凱進入公視董事候選名單。文化部則表示，公視董監事候選名單依規定由行政院提名，為尊重審查委員，文化部將於候選名單送請所有審查委員後，以正式新聞稿方式公布。

心律不整電燒仍復發 醫示警「無聲心臟災難」恐罹睡眠呼吸中止症

睡眠呼吸中止症病人，不僅因晚間睡眠品質不佳，白天容易嗜睡，也有可能發生心血管疾病，台灣睡眠醫學會理事長、林口長庚醫院胸腔內科副教授級主治醫師莊立邦指出，睡眠中呼吸道阻塞時，大腦為「自救」而發出指令，加強呼吸力道，讓胸腔內產生極大負壓，長久以往病人心律不整、高血壓風險增加，甚至有病人心律不整接受電燒治療後，仍反復發作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。