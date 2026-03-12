6大生活津貼政院擬調增23.5% 兒少扶助每月最低補助5000元

今天起一直到周末各地大致上晴朗穩定、相當舒適的天氣，中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，這段期間很適合外出走走或洗衣曬被。今天隨著大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸南下，下半天之後氣溫逐漸下降。明天、周六清晨受到冷空氣以及輻射冷卻的影響，還是會出現明顯低溫，日夜溫差比較大，要多加注意溫度變化和保暖。

2026-03-12 10:51