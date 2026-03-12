快訊

質疑「小綠人」閃爍反促行人衝刺 卓揆認為應取消

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
行政院長卓榮泰指出，為維護行人穿越路口安全，應取消小綠人閃爍加速動畫，避免產生催促行人或「把握最後衝刺機會」的錯誤認知。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰指出，為維護行人穿越路口安全，應取消小綠人閃爍加速動畫，避免產生催促行人或「把握最後衝刺機會」的錯誤認知。圖／聯合報系資料照片

政府近年著眼行人安全，行政院長卓榮泰11日主持「中央道路交通安全會報」，他指出，行人號誌「小綠人」閃爍時段，應避免再進入路，為維護行人穿越路口安全，應取消小綠人閃爍加速動畫，避免產生催促行人或「把握最後衝刺機會」的錯誤認知。

卓揆會中聽取交通部「全國道路交通事故統計分析及道安推動計畫辦理情形追蹤」報告後表示，依據「國家道路交通安全綱要計畫（113至116年）」所設定目標，2025及2026年1至2月多項統計數據，皆較2023年基準年同期有下降趨勢，但仍未達到2025年整體死亡下降10%，及行人死亡下降15%目標。

根據行政院說明，今年目標為交通事故整體死亡人數降低14%，以及行人死亡人數降低22%，卓揆表示，中央及地方須共同加強努力才能達成。

針對「行人號誌閃光綠燈改善報告」卓揆指出，行人號誌「小綠人」閃爍時段代表行人穿越的清道時間，尚未進入路口之行人應避免再進入路口，為避免產生催促行人或「把握最後衝刺機會」的錯誤認知，應取消小綠人閃爍加速動畫。

為使高齡者擁有較充裕的時間穿越路口，卓揆指示交通部會同內政部與地方政府共同推動，如醫院、長照機構等，比照現行法規，以較低步行速度計算行人穿越路口之清道時間，並於路口搭配設置行人庇護島；同時配合宣導不必一次通過路口觀念、宣導先於執法、補足視障設施，以及建立PDCA機制（Plan、Do、Check、Act）等，保障民眾路口行的安全。

此外，金管會專案報告提及「汽車責任保險調整從人因素之研議情形」，卓揆指出，對高風險違規肇事致死者，提高費率等級級距，及註記實際駕駛人違規肇事理賠紀錄，有助於導正駕駛行為並提升道路交通安全，請金管會依研議結果辦理並持續檢討及精進本機制。

卓也提到，依金管會檢討結果，男性與女性間仍存在些微風險差異，保險費率計算是否納入性別因素以及如何調整年齡級距，請金管會持續檢討。

好市多「服裝新規」出爐！沒照做不能入場？台灣官方說話了

美式賣場好市多（Costco）受到不少消費者喜愛，然而賣場近日針對顧客的「服裝」更新規範，明確要求顧客在賣場內必須全程穿著上衣與鞋子，同時也保留拒絕顧客入場的權利。對此，台灣好市多也回應說明相關政策。

7旬婦跌倒痛到難翻身 竟是「骨質疏鬆」造成壓迫性骨折

71歲女性，一次輕微跌倒竟導致第12胸椎（T12）骨折，痛到無法自行翻身或站立，也無法躺床睡覺。就診發現致病原因是長期骨質疏鬆，經止痛藥與護腰等保守治療無效後，改以進行微創骨水泥灌注，術後恢復狀況良好，疼痛大幅減輕，已經恢復大部分日常生活動作。

未來10天全台晴朗 賈新興：冷氣團影響 今晚更凍恐探7度低溫

未來10天大致穩定晴朗、乾燥天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，今明兩天受偏強偏乾大陸冷氣團影響，明天至周日全台天氣穩定晴朗。

台灣男性加速消失？5年少逾21萬人、比女性高4倍「人口失速列車」才要啟動

隨著疫後人口「復籍紅利」耗盡，台灣人口排除行政干擾後回歸實質萎縮，且流失速度顯著加快。據內政部統計，去年全台人口減少逾10萬人，縮減規模較前年擴張5倍；數據更揭露驚人性別斷層，男性減少率高出女性1.8倍，五年累積減少人數更達女性的4.16倍。

「遠洋合作」發威？ 傳李洋邀彭政閔、李智凱進入公視董事候選名單

公視董事第二波候選名單已呈報行政院。根據上報報導，文化部長李遠透過運動部長李洋遊說，「遠洋合作」成功邀得「恰恰」彭政閔、「鞍馬王子」李智凱進入公視董事候選名單。文化部則表示，公視董監事候選名單依規定由行政院提名，為尊重審查委員，文化部將於候選名單送請所有審查委員後，以正式新聞稿方式公布。

心律不整電燒仍復發 醫示警「無聲心臟災難」恐罹睡眠呼吸中止症

睡眠呼吸中止症病人，不僅因晚間睡眠品質不佳，白天容易嗜睡，也有可能發生心血管疾病，台灣睡眠醫學會理事長、林口長庚醫院胸腔內科副教授級主治醫師莊立邦指出，睡眠中呼吸道阻塞時，大腦為「自救」而發出指令，加強呼吸力道，讓胸腔內產生極大負壓，長久以往病人心律不整、高血壓風險增加，甚至有病人心律不整接受電燒治療後，仍反復發作。

