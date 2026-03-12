質疑「小綠人」閃爍反促行人衝刺 卓揆認為應取消

政府近年著眼行人安全，行政院長卓榮泰11日主持「中央道路交通安全會報」，他指出，行人號誌「小綠人」閃爍時段，應避免再進入路，為維護行人穿越路口安全，應取消小綠人閃爍加速動畫，避免產生催促行人或「把握最後衝刺機會」的錯誤認知。

卓揆會中聽取交通部「全國道路交通事故統計分析及道安推動計畫辦理情形追蹤」報告後表示，依據「國家道路交通安全綱要計畫（113至116年）」所設定目標，2025及2026年1至2月多項統計數據，皆較2023年基準年同期有下降趨勢，但仍未達到2025年整體死亡下降10%，及行人死亡下降15%目標。

根據行政院說明，今年目標為交通事故整體死亡人數降低14%，以及行人死亡人數降低22%，卓揆表示，中央及地方須共同加強努力才能達成。

針對「行人號誌閃光綠燈改善報告」卓揆指出，行人號誌「小綠人」閃爍時段代表行人穿越的清道時間，尚未進入路口之行人應避免再進入路口，為避免產生催促行人或「把握最後衝刺機會」的錯誤認知，應取消小綠人閃爍加速動畫。

為使高齡者擁有較充裕的時間穿越路口，卓揆指示交通部會同內政部與地方政府共同推動，如醫院、長照機構等，比照現行法規，以較低步行速度計算行人穿越路口之清道時間，並於路口搭配設置行人庇護島；同時配合宣導不必一次通過路口觀念、宣導先於執法、補足視障設施，以及建立PDCA機制（Plan、Do、Check、Act）等，保障民眾路口行的安全。

此外，金管會專案報告提及「汽車責任保險調整從人因素之研議情形」，卓揆指出，對高風險違規肇事致死者，提高費率等級級距，及註記實際駕駛人違規肇事理賠紀錄，有助於導正駕駛行為並提升道路交通安全，請金管會依研議結果辦理並持續檢討及精進本機制。

卓也提到，依金管會檢討結果，男性與女性間仍存在些微風險差異，保險費率計算是否納入性別因素以及如何調整年齡級距，請金管會持續檢討。