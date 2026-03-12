逛燈會走到「鐵腿」 復健科醫師教3招立刻舒緩

2026年台灣燈會在嘉義縣盛大登場，吸引大批民眾前來賞燈拍照，不少人一逛就是好幾個小時，甚至單日步行超過上萬步。許多民眾賞燈後隔天出現屁股痠痛、小腿緊繃、腳跟疼痛甚至「鐵腿」的情形。對此，嘉義市祐禾復健科診所醫師羅嘉元提醒，長時間走路與站立容易造成臀部及下肢肌肉負擔增加，若沒有適度休息與伸展，隔天就可能痠痛難耐甚至舉步維艱。

羅嘉元表示，賞燈活動往往需要長時間步行，加上站立排隊、拍照等動作，甚至低頭滑手機找路線，容易讓下肢關節、腿部肌群及腳跟承受較大壓力，尤其平時缺乏運動或久坐上班族，突然長時間走路，更容易出現肌肉僵硬與疲勞。

為了避免「逛燈會變鐵腿」，羅嘉元分享3個簡單舒緩方法：

一、「坐姿臀部伸展」：長坐於床，欲深展腳的腳掌平放於對側腳的膝關節外側，用對側手將欲深展腳的膝蓋往對側壓，直至臀部產生牽拉緊繃感，過程中保持臀部平貼於床面，維持30秒，連續做5次。

二、「站立髂脛束伸展」：站姿，患側手扶牆，患側腳往牆的反方向伸展，此時患側大腿處會稍微拉長伸展髂脛束而感到大腿外側緊繃，維持30秒，連續做5次。

三、「弓箭步拉筋」：站姿，前膝彎曲不超過腳尖、後腳伸直且腳跟下沉，上半身挺直，保持骨盆穩定，此時會感受到後腳跟緊繃牽拉感，停留30秒，連續做5次。

羅嘉元建議，賞燈時最好穿著有支撐性的運動鞋，避免平底鞋或硬底鞋，並適度安排休息時間或分區賞燈。若出現持續性下肢痠痛、關節腫脹或走路困難等情況，應盡早至復健科門診評估與治療。台灣燈會是年度盛事，民眾在享受燈海美景的同時，也別忘了保護雙腳，適度休息與伸展，才能開心賞燈不鐵腿。

為了避免「逛燈會變鐵腿」，嘉義市祐禾復健科診所醫師羅嘉元分享3個簡單舒緩方法。圖為坐姿臀部伸展。圖／祐禾復健科診所提供