逛燈會走到「鐵腿」 復健科醫師教3招立刻舒緩

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
為了避免「逛燈會變鐵腿」，嘉義市祐禾復健科診所醫師羅嘉元分享3個簡單舒緩方法。圖為弓箭步拉筋。圖／祐禾復健科診所提供
2026年台灣燈會在嘉義縣盛大登場，吸引大批民眾前來賞燈拍照，不少人一逛就是好幾個小時，甚至單日步行超過上萬步。許多民眾賞燈後隔天出現屁股痠痛、小腿緊繃、腳跟疼痛甚至「鐵腿」的情形。對此，嘉義市祐禾復健科診所醫師羅嘉元提醒，長時間走路與站立容易造成臀部及下肢肌肉負擔增加，若沒有適度休息與伸展，隔天就可能痠痛難耐甚至舉步維艱。

羅嘉元表示，賞燈活動往往需要長時間步行，加上站立排隊、拍照等動作，甚至低頭滑手機找路線，容易讓下肢關節、腿部肌群及腳跟承受較大壓力，尤其平時缺乏運動或久坐上班族，突然長時間走路，更容易出現肌肉僵硬與疲勞。

為了避免「逛燈會變鐵腿」，羅嘉元分享3個簡單舒緩方法：

一、「坐姿臀部伸展」：長坐於床，欲深展腳的腳掌平放於對側腳的膝關節外側，用對側手將欲深展腳的膝蓋往對側壓，直至臀部產生牽拉緊繃感，過程中保持臀部平貼於床面，維持30秒，連續做5次。

二、「站立髂脛束伸展」：站姿，患側手扶牆，患側腳往牆的反方向伸展，此時患側大腿處會稍微拉長伸展髂脛束而感到大腿外側緊繃，維持30秒，連續做5次。

三、「弓箭步拉筋」：站姿，前膝彎曲不超過腳尖、後腳伸直且腳跟下沉，上半身挺直，保持骨盆穩定，此時會感受到後腳跟緊繃牽拉感，停留30秒，連續做5次。

羅嘉元建議，賞燈時最好穿著有支撐性的運動鞋，避免平底鞋或硬底鞋，並適度安排休息時間或分區賞燈。若出現持續性下肢痠痛、關節腫脹或走路困難等情況，應盡早至復健科門診評估與治療。台灣燈會是年度盛事，民眾在享受燈海美景的同時，也別忘了保護雙腳，適度休息與伸展，才能開心賞燈不鐵腿。

為了避免「逛燈會變鐵腿」，嘉義市祐禾復健科診所醫師羅嘉元分享3個簡單舒緩方法。圖為坐姿臀部伸展。圖／祐禾復健科診所提供
為了避免「逛燈會變鐵腿」，嘉義市祐禾復健科診所醫師羅嘉元分享3個簡單舒緩方法。圖為站立髂脛束伸展。圖／祐禾復健科診所提供
相關新聞

好市多「服裝新規」出爐！沒照做不能入場？台灣官方說話了

美式賣場好市多（Costco）受到不少消費者喜愛，然而賣場近日針對顧客的「服裝」更新規範，明確要求顧客在賣場內必須全程穿著上衣與鞋子，同時也保留拒絕顧客入場的權利。對此，台灣好市多也回應說明相關政策。

7旬婦跌倒痛到難翻身 竟是「骨質疏鬆」造成壓迫性骨折

71歲女性，一次輕微跌倒竟導致第12胸椎（T12）骨折，痛到無法自行翻身或站立，也無法躺床睡覺。就診發現致病原因是長期骨質疏鬆，經止痛藥與護腰等保守治療無效後，改以進行微創骨水泥灌注，術後恢復狀況良好，疼痛大幅減輕，已經恢復大部分日常生活動作。

未來10天全台晴朗 賈新興：冷氣團影響 今晚更凍恐探7度低溫

未來10天大致穩定晴朗、乾燥天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，今明兩天受偏強偏乾大陸冷氣團影響，明天至周日全台天氣穩定晴朗。

台灣男性加速消失？5年少逾21萬人、比女性高4倍「人口失速列車」才要啟動

隨著疫後人口「復籍紅利」耗盡，台灣人口排除行政干擾後回歸實質萎縮，且流失速度顯著加快。據內政部統計，去年全台人口減少逾10萬人，縮減規模較前年擴張5倍；數據更揭露驚人性別斷層，男性減少率高出女性1.8倍，五年累積減少人數更達女性的4.16倍。

「遠洋合作」發威？ 傳李洋邀彭政閔、李智凱進入公視董事候選名單

公視董事第二波候選名單已呈報行政院。根據上報報導，文化部長李遠透過運動部長李洋遊說，「遠洋合作」成功邀得「恰恰」彭政閔、「鞍馬王子」李智凱進入公視董事候選名單。文化部則表示，公視董監事候選名單依規定由行政院提名，為尊重審查委員，文化部將於候選名單送請所有審查委員後，以正式新聞稿方式公布。

心律不整電燒仍復發 醫示警「無聲心臟災難」恐罹睡眠呼吸中止症

睡眠呼吸中止症病人，不僅因晚間睡眠品質不佳，白天容易嗜睡，也有可能發生心血管疾病，台灣睡眠醫學會理事長、林口長庚醫院胸腔內科副教授級主治醫師莊立邦指出，睡眠中呼吸道阻塞時，大腦為「自救」而發出指令，加強呼吸力道，讓胸腔內產生極大負壓，長久以往病人心律不整、高血壓風險增加，甚至有病人心律不整接受電燒治療後，仍反復發作。

