從送暖到送藥 311核炎15周年 台灣前進福島貢獻人道救援與區域安全

聯合報／ 記者李樹人／台北報導
「十五年前我們送暖，十五年後我們送藥」，台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉指出，福島核災期間台灣各界發動捐款、協助災後重建，時至今日，我們已經有更強大的工具，能夠在未來的核輻射風險中，保護第一線緊急工作者、乃至於災區民眾。圖／台灣醫界聯盟提供
311福島核災15周年，由台灣麗寶生醫研發、獲得美國衛生部美國生物醫學高級研究與發展局（BARDA）技術援助的核輻射藥品LIB-101，正式與日本核災醫療權威機構福島醫科大學合作啟動臨床試驗，研究該藥品治療造血相關急性輻射症候群，如造血幹細胞死亡、淋巴球、血小板和紅血球下降，及輻射性皮膚損傷的效果。

麗寶新藥與福島醫科大學宣布啟動新藥 LIB-101 在「緊急輻射醫療」領域的 IIT（Investigator-Initiated Trial）臨床試驗合作，代表團同時參與福島震災復興祈念活動，日本首相高市早苗也蒞臨紀念儀式。麗寶新藥表示，希望透過此次在福島推動臨床研究合作，結合當地核災醫療經驗，促進國際緊急醫療合作與公共安全研究。

林世嘉強調，這不僅是藥物開發的合作，更是台日之間深厚情誼的延續，將台灣尖端的研發成果帶到福島，與日方共同構建更堅韌的災害應變體系和防災同盟。

回顧過往的防疫歷史，台灣也多受到日本、美國等友好國家的協助，例如COVID-19期間，日本就曾六度向我國贈送疫苗，合計超過420萬劑。林世嘉表示，我們現在也有這樣的機會，進一步作為全球公共衛生安全的貢獻者，不只是「台灣研發的藥物，正在保護福島的人民」，而是讓台灣的生技量能，走到國際核災緊急應變的供應鏈、乃至於更廣泛的人道救援體系中。

林世嘉指出，近年世界衛生組織也在緊急事件應變、以及促進民眾免受長期放射性風險的討論中，將目光轉向輻射事件應變，在做成的決議文中，更敦促各國應強化各部門的能力、並建立國家應變框架和防災能力，顯見此一議題已逐漸在地緣政治風險攀升的世界中，獲得更多的重視，也是各國政府應系統性思考的挑戰。

輻射 生物醫學 臨床試驗

