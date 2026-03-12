追趕海草消失速度　澎湖、台灣西南部建種原庫

看似不起眼的海草，對海洋生態及碳儲存都扮演重要角色，復育的腳步正在加速，但海草消失的速度更快，台灣目前在澎湖、台灣西南部積極建種原庫，盼掌握大量種苗來源。

農業部水產試驗所2011年在澎湖調查海草生存環境，花了3年時間，澎湖漁業生物研究中心技工冼宜樂說，當時澎湖的海草床大量消失，海洋生物也大幅減少，復育海草的初衷是搶救日益匱乏的海洋資源，同時注意到海草有強大的固碳效果。

冼宜樂帶著團隊，從2014年以來，一路摸索海草復育方法。澎湖鎮海灣原有海草的面積80年來從113公頃萎縮到不足40公頃，他說，目前復育成果大約有1公頃，仍然比不上海草消失的速度，現在只能與時間競賽。

根據聯合國環境規劃署（UNEP）報告，自1930年以來，海草床面積消失近30%，受人為活動、氣候變化及天然災害影響，全球海草大約每30分鐘消失一座足球場的面積。國際上推動海草復育，台灣也正努力追趕中。

●與時間賽跑 澎湖復育海草布局種原庫

冼宜樂坦言，沒有穩定的海草種苗來源，海草復育將淪為空談，移植天然草床的方式只能小規模少量進行，不容許為了復育海草反而破壞或擾動天然的海草床，如果要快速大面積復育海草，最佳策略就是設置種原庫。

冼宜樂說，澎湖研究中心先前移植天然海草到通樑村及虎井灣港，已成功繁衍，將是未來在亞潮帶海底復育海草的種原庫；另外在港子村也選擇一處閒置魚塭設立種原庫，今年將啟用，是未來在潮間帶復育海草的種苗來源，預計3年後每年穩定提供600萬株種苗。

在海裡種草就得潛水，具潛水執照的冼宜樂多半會潛到海下3到6公尺處種海草，潛水時，1支氧氣瓶可提供的作業時間2至2.5小時，約可種植700株海草，面積約7平方公尺。

在潮間帶種海草，技術上雖較簡單，2人種植700株，約1.5至2小時。他說，在適合種植的4到9月，時常得頂著烈日曝曬。

2025年7月開始，國立中山大學海洋生物科技暨資源學系教授劉商隱在海洋委員會海洋保育署的ESG平台媒合下，攜手南山人壽等單位，以台南市七股管理站六號小島為基地，進行「貝克氏鹽草苗圃建立與復育」。

●搶救貝克氏鹽草 台南七股苗圃計畫啟動

這是海洋保育法上路後，首個易危海草復育案例，也是台灣本島為復育海草首建的種原庫。劉商隱說，貝克氏鹽草被國際自然保育聯盟（IUCN）列為「易危」海草物種。

依現有文獻可知，貝克氏鹽草棲地為沿岸泥沙地等處，嘉義及台南沿海可見族群聚集，約3至4處，劉商隱選定的復育地點「六號小島」是類似湖泊的人造環境，與七股潟湖大排連接，位處內陸，不完全靠海，較不受風浪等因素影響，環境較為穩定。

劉商隱說，過去移植海草常用方式多半為「挖東牆、補西牆」，就是從他處挖掘海草再種植到另一處，「牆並沒有增加」，移植過程還可能造成損失等缺點。

正在建立的「苗圃（nursery）」是將野外植株移到相對穩定環境，讓植株得以生長繁衍，「可能從10株變成100、1000株」，少數逐漸增加，「像草皮一樣」，劉商隱解釋，最終希望能將苗圃移至野外，同時避免干擾野外族群。

這項計畫執行期為1年，期間預計完成5次移植與環境監測分析。在過去幾個月移植過程中，族群數量粗估成長約6、7倍，期盼能在計畫結束後，復育出一定面積。

不過，劉商隱提到復育計畫兩大不確定性，「培育志工是重要一環」，這次以當地鄰近非營利組織或志工就近照顧，同時與台南市七股區光復生態實驗小學合作，針對不同年齡層研擬並舉辦課程、培訓志工及深化環境教育，使社區習得監測方法，朝永續發展規劃。

復育計畫發展趨勢是「在地守護」，劉商隱說，相較研究團隊系統化運作，志工的不確定性較高，為避免傷害原生棲地，因此制定規範與行前教育就非常重要。

●實驗控制加上看天吃飯 從錯誤中學習復育海草

其二，海草復育在台灣處於初期階段，劉商隱直言，必須要從錯誤中學習，沒有文獻可供參考，而且除了實驗控制，還要看天吃飯，若是遇到強降雨、颱風等惡劣天氣，將影響復育成敗。

由於強降雨會改變海水鹽度，颱風的風浪物理擾動也可能將海草脆弱的根莖系統刮除，即使人為活動因素沒有改變，海草族群仍然會受到氣候不確定因素的衝擊，因此，復育同時減少原棲地周邊外在干擾，十分重要。

劉商隱認為，復育海草生態系，研究與政策並重，急不得，完備基礎研究並執行政策滾動式調整，兩者應同步進行，至少海草物種特性、在台灣氣候下有哪些生長狀況、何時開花等生物學基礎資料都應完善，打好基礎，才能避免事倍功半。