淨零排放藍碳不可缺　實際應用仍欠驗證制度

中央社／ 中央社

藍碳被視為可以碳交易的新興資產，海草為關鍵角色。環境部通過海草復育與紅樹林移植的藍碳方法學，但要實際應用，有待建立合格驗證機構，才具備碳交易條件。

環境部於2025年7月，審查通過「海草復育」與「紅樹林植林」兩項方法學，成為台灣首套具科學依據的藍碳碳匯標準。

●海草與紅樹林方法學通過　藍碳碳匯起步

這兩項方法學是由中興大學生命科學系特聘教授林幸助協助訂定，他說，光有方法學還不夠，主管機關必須建立方法學的驗證制度，否則台灣的藍碳永遠不可能成為企業碳交易的對象，降低自然碳匯效益。

環境部說明，自然碳匯目前以造林、植林等綠碳為主，例如：經濟部水利署第四河川分署提出東埔蚋溪綠美化場地植樹計畫，台積電也提出台中大安海岸造林自願減量專案。

值得注意的是，去年雖已建立海草復育等海洋碳匯（藍碳）方法學，但至今無人提出申請，也尚未有針對藍碳的查驗機構。

環境部氣候變遷署減量交易組長蘇意筠告訴中央社記者，全台碳匯查驗機構目前有20家合格，其中有2家協助自然碳匯查驗，皆以林業為主。環境部審議海草復育方法學，在過程中有提醒主管機關（海洋委員會）目前沒有查驗機構，應該盡快規劃。

一般來說，事業單位申請碳權時，要先確認申請的領域是否有方法學，例如造林碳匯方法學，接著依方法學研擬自願減量專案計畫書，經查驗機構確證通過，再提交環境部審查。

自願減量專案旨在提供事業執行減量措施後，與未執行減量措施狀態時的溫室氣體排放量（基線情境）比較，就自然碳匯而言，增匯成效可向環境部申請自願減量專案註冊，並經認可後取得減量額度的碳權。

蘇意筠指出，藍碳有了方法學是一回事，但實質推動要有第三方查驗機構確認，否則相關案件無法完成申請程序；不過，由於藍碳算是比較新的自然碳匯，整體的推動策略與路徑，可能要看主管機關怎麼規劃。

過去的查驗機構多由經濟部找所屬法人來申請，如工研院、金屬中心、精密機械等單位；若是市場上已經浮現藍碳查驗的需求，合格的查驗單位就會順應擴充藍碳專責人員、量能。蘇意筠說，環境部身為審核單位，不會主動設立查驗機構，避免公正性受到質疑。

●活化應用藍碳　第三方查驗機構催生中

農業部說，正在輔導財團法人農業科技研究院為自願減碳認證機構，預定認證項目包括土壤、紅樹林植林與海草復育，可望今年第1季向環境部提出申請，通過環境部審核後，再取得全國認證基金會認可，才可接案。

海洋委員會則說，方法學推行困難點在於如何兼顧碳匯效益的科學性、專案執行的可行性，以及土地及生態風險管理等。

海委會表示，當前尚無第三方查驗機構具備藍碳查驗資格，依環境部事業溫室氣體排放量資訊平台查詢結果，藍碳方法學屬於「B-12」農業及土地利用類別，目前尚無B-12類別查驗機構。

海委會說明，海保署徵詢現有查驗類別林業（B-11）及潛在查驗機構意願，已接洽有意願申請者，並視需要提供相關資訊及協助。

●推動示範場域與人才培育　盼加速藍碳發展

農業部目前有3個海草復育媒合專案，地點分別在澎湖馬公低度利用的虎井漁港、白沙鄉鎮海灣潮間帶及嘉義廢棄鹽田，邀請企業參與。農業部積極推動海洋碳匯專案活動與企業ESG專案的結合，推動藍碳示範場域。

海委會則計畫藍碳方法學適用條件，持續在海岸型及人為型濕地（例如低度利用魚塭、鹽田等）推動示範復育與海草苗圃建置，累積實證成果。

海委會並表示，持續深化本土生態調查與長期監測，建立在地碳匯與復育成效資料庫，系統性盤點具復育潛力的場域，中央與地方協力，並廣納地方團體、社區與企業參與，精進復育技術與示範模式。

至於「藍碳人才初階培育計畫」將針對在學學生與一般民眾（含公民團體、企業）提供系統化教育訓練，提升國內藍碳人才量能，建構海保署推動藍碳政策所需儲備人才與在地網絡。

國際合作方面，海保署藉參與第4屆日本南三陸町生命巡禮大會，透過視訊方式，促成台江流域在地社群與學校的國際交流，分享海草保育與藍碳行動經驗，相關單位保持聯繫，並結合學校教育、社群參與及研究成果回饋，推動藍碳議題融入課程與實作。

